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Україну хочуть бачити в НАТО, але не всі члени Альянсу – Володимир Зеленський

17 лютого 2022 року - 11:57

Україну хочуть бачити в НАТО, але не всі члени Альянсу – Володимир Зеленський

Україна довгий час рухається в напрямку членства в НАТО, але, як і в багатьох інших питаннях суверенного вибору, на шляху євроатлантичної інтеграції нашій державі чиниться протидія. Про це Глава держави сказав під час спілкування з представниками ЗМІ в Маріуполі на Донеччині.

«Питання НАТО є одним із тих, через які на Україну здійснюється тиск. Головне питання – це незалежність України і її самостійний вибір у будь-яких питаннях, і Україна багато років виборює своє право на це», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський зауважив, що Україна обрала курс на членство в НАТО задля своєї безпеки, і тривалий час рухається в цьому напрямку, але відстань до Альянсу для нашої країни не скорочується.

«І це не філософське питання, а є конкретні причини – через протидію і Росії, яка не хоче, щоб Україна була членом НАТО, і деяких країн – членів Альянсу. І в цьому немає ніяких секретів», – сказав він.

Водночас Володимир Зеленський зауважив, що РФ зараз використовує питання НАТО як виправдання, чому їхні війська стоять на українських кордонах, а деякі європейські країни «підігрують їм у цьому».

«Але не потрібно перекручувати. Адже це у нас окупували території, це на наших кордонах стоїть армія», – наголосив Глава держави.

Президент відзначив, що геополітичний курс України закріплений у нашій Конституції, і це дійсно є вибором українського народу.

«Але не вибір українського народу щодо того, коли ми там будемо, бо це не тільки від нас залежить – 30 країн повинні одноголосно погодити це рішення», – зауважив Президент і додав, що на сьогодні можливість винесення питання НАТО на референдум не розглядається.

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