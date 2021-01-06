Україну та Молдову єднають не тільки спільний кордон та минуле, а й спільний рух до повноправного членства у європейській родині – Володимир Зеленський

Україну та Молдову єднають не лише спільний кордон та минуле, а й спільний рух до повноправного членства у європейській родині. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський за результатами переговорів з Президентом Республіки Молдова Майєю Санду, яка нині перебуває з офіційним візитом в Україні.

«Наші країни єднають не тільки спільний кордон та спільне минуле, але й спільний рух та спільне бачення майбутнього наших країн – як повноправних членів європейської родини. Це одна з важливих тез, яка була сьогодні зафіксована у ході наших переговорів», – сказав він у заяві за результатами зустрічі з Майєю Санду в Києві.

На думку Глави Української держави, не менш важливо, що Україну та Молдову єднають спільні цінності та позиції щодо ключових питань загальноєвропейського порядку денного та безпеки регіону.

«Ми високо цінуємо, що Президент Республіки Молдова підтримує суверенітет і територіальну цілісність України та не боїться називати Крим українським», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент України зазначив, що окрему увагу під час переговорів було приділено стратегічному питанню інтеграції України та Молдови до Європейського Союзу.

«Членство у Євросоюзі – це дійсно стратегічна мета. Тут наші підходи повністю збігаються», – заявив він.

Майя Санду наголосила, що під час зустрічі сторони підтвердили спільне бажання активізувати імплементацію Україною та Молдовою програм європейської інтеграції.

«Цей шлях є стратегічним варіантом для Республіки Молдова та України. І надійним способом розбудови функціональної держави з сучасною ринковою економікою в інтересах громадян», – сказала Президент Молдови.