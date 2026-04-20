Україна має увійти в наступну зиму підготовленою, відповідальність за це персональна для всіх керівників – звернення Президента
Україна має увійти в наступну зиму підготовленою, відповідальність за це персональна для всіх керівників – звернення Президента

20 квітня 2026 року - 20:41

Уперше в історії двосторонніх відносин України та Гондурасу відбулася розмова на рівні лідерів

20 квітня 2026 року - 20:49

Україна має увійти в наступну зиму підготовленою, відповідальність за це персональна для всіх керівників – звернення Президента

20 квітня 2026 року - 20:37

Спільне оборонне виробництво та довгострокова безпекова співпраця: в Офісі Президента відбулася зустріч із данською делегацією

20 квітня 2026 року - 19:49

З початку року Фундація Олени Зеленської передала 110 генераторів освітнім закладам, лікарням і соціальним установам

20 квітня 2026 року - 15:36

Зустріч Президента України Володимира Зеленського і Короля Швеції Карла XVI Густава у Львові
Зустріч Президента України Володимира Зеленського і Короля Швеції Карла XVI Густава у Львові

17 квітня 2026 року - 14:08

Уперше в історії двосторонніх відносин України та Гондурасу відбулася розмова на рівні лідерів

20 квітня 2026 року - 20:49

Уперше в історії двосторонніх відносин України та Гондурасу відбулася розмова на рівні лідерів

Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з Президентом Гондурасу Насрі Асфурою. Водночас це був перший контакт на рівні лідерів в історії двосторонніх відносин України та Гондурасу.

Володимир Зеленський привітав Насрі Асфуру зі вступом на посаду та побажав миру й успіхів його країні.

«Дуже цінуємо, що теперішня позиція Гондурасу спрямована на підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та розвиток двосторонніх відносин», – наголосив Глава держави.

Лідери обговорили всі можливі напрями співпраці та сфери, у яких Україна готова ділитися своїм досвідом і допомагати: від сільського господарства до виробництва й застосування дронів, децентралізації енергетики та цифровізації.

Президенти домовилися, що команди працюватимуть над підготовкою домовленостей в усіх секторах, про які йшлося під час розмови.

Володимир Зеленський запросив Президента Гондурасу відвідати Україну з візитом.

