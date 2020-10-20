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Послання Президента України Володимира Зеленського до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України
Послання Президента України Володимира Зеленського до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України

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Робоча поїздка Президента до Луганської та Донецької областей
Робоча поїздка Президента до Луганської та Донецької областей

6 листопада 2020 року - 17:23

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Упевнений, що завдяки стійкості наших героїв Донбас буде звільнено – Глава держави під час спілкування з військовими в зоні проведення ООС

6 листопада 2020 року - 15:59

Упевнений, що завдяки стійкості наших героїв Донбас буде звільнено – Глава держави під час спілкування з військовими в зоні проведення ООС

У межах робочої поїздки до Луганської області Президент України Володимир Зеленський відвідав місце дислокації військовослужбовців ЗCУ в зоні проведення Операції об’єднаних сил.

Глава держави ознайомився з умовами служби на передових позиціях.

Володимир Зеленський поспілкувався з воїнами та подякував їм за службу.

«Ви захищаєте інтереси нашої країни, наш суверенітет і територіальну цілісність», – наголосив він.

Президент нагадав, що 77 років тому було звільнено від нацистських загарбників Київ. Він висловив переконання, що і в наші дні Україна зможе звільнити свої землі від ворога.

«Я впевнений: завдяки стійкості наших героїв це обов’язково станеться з тимчасово окупованим Донбасом. Дякую вам за службу. Бережіть себе, наші родини і в цілому Україну», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський вручив захисникам подарунки та сертифікат на військовий автомобіль.

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Робоча поїздка Президента до Луганської та Донецької областей

6 листопада 2020 року - 17:23
У межах робочої поїздки до Луганської області Президент України Володимир Зеленський відвідав місце дислокації військовослужбовців ЗCУ в зоні проведення ООС, 6 листопада 2020 року
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