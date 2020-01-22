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Уповноважений Президента з прав дитини відвідав Полтавську область

7 лютого 2020 року - 12:56

Уповноважений Президента з прав дитини відвідав Полтавську область

Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба відвідав з робочою поїздкою Полтавську область, під час якої обговорив з головою Полтавської обласної державної адміністрації Олегом Синєгубовим питання підтримки дітей та сімей в області, проблеми харчування учнів у школах, інклюзивної освіти, а також захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

«Ми проаналізували ситуацію в області та визначили для себе пріоритетні питання. Цього року ми поставили собі за мету влаштувати всіх дітей-сиріт з Полтавщини в родини. Уже є кілька прийомних сімей, які готові взяти до себе дітей-сиріт. Права дітей – це одне з найактуальніших питань, один з пріоритетів 2020 року», – сказав голова ОДА.

Крім того, під час поїздки на Полтавщину Микола Кулеба та міністр соціальної політики Юлія Соколовська зустрілися з представниками органів місцевого самоврядування, головами райдержадміністрацій, керівниками профільних структурних підрозділів ОДА.

Уповноважений з прав дитини наголосив на важливості розвитку соціальних послуг з підтримки сімей для запобігання потраплянню родини у складні життєві обставини.

«Громада має попіклуватися, щоб забезпечити право дитини жити у власній родині і бути захищеною», – зазначив він.

Микола Кулеба відвідав Лубенську спеціальну загальноосвітню школу-інтернат. Тут перебуває 113 дітей. Близько 30% вихованців – з Лубен, більшість із них батьки забирають додому ночувати. Решта дітей проживають у закладі.

Микола Кулеба поспілкувався з персоналом закладу та мамами, які приїхали по малечу.

«Часто батькам дорого відвозити й забирати дитину із закладу. Тому місцеві органи влади мають подбати про компенсацію батькам цих коштів, щоб допомогти дітям жити у власних сім’ях», – закликав уповноважений з прав дитини.

Також Микола Кулеба відвідав громадську організацію «Дитячий центр «Надія». Під час візиту обговорили розвиток надання послуг громадськими організаціями та організацію механізмів фінансування цих послуг коштом місцевих бюджетів.

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