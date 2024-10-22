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Управління Верховного комісара ООН у справах біженців збільшує фінансування програми «Прихисток»

23 жовтня 2024 року - 14:43

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців збільшує фінансування програми «Прихисток»

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук зустрілася з представницею Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в Україні Кароліною Ліндхольм Біллінг.

Основна тема зустрічі – підтримка внутрішньо переміщених осіб і збільшення фінансування програми «Прихисток» з боку УВКБ ООН. 

Цьогоріч для підтримки проєкту міжнародні донори виділили понад 615 млн грн. Завдяки спільним зусиллям Офісу Президента, УВКБ ООН, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Міністерства закордонних справ та Міністерства розвитку громад та територій суму вдалося збільшити ще на понад 265 млн грн. Це дасть змогу продовжити реалізацію програми до кінця 2024 року.

Кароліна Ліндхольм Біллінг підтвердила, що збільшення фінансування відбудеться. Ірина Верещук подякувала за необхідну та вчасну підтримку внутрішніх переселенців.

УВКБ ООН – один із головних міжнародних партнерів України з підтримки ВПО. Зокрема, із січня цього року – фінансовий донор урядової програми «Прихисток». Завдяки цьому проєкту є можливість отримати компенсацію на оплату комунальних послуг за безкоштовне розміщення внутрішніх переселенців.

Від початку повномасштабного російського вторгнення «Прихистком» скористалися майже 1,2 млн ВПО. Зараз у програмі беруть участь близько 65 тис. домогосподарств, які розмістили в себе понад 160 тис. внутрішніх переселенців.

 

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