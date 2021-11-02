Уряд має представити програму підтримки малого та середнього бізнесу, який дотримується карантинних норм – нарада у Президента

Президент України запропонував Кабінету Міністрів представити програму підтримки малого та середнього бізнесу, який дотримується санітарно-епідемічних норм, запроваджених у зв’язку з пандемією COVID-19, зокрема в регіонах з «червоним» рівнем епіднебезпеки. Про це йшлося на селекторній нараді з питань протидії пандемії COVID-19, що відбулася під головуванням Володимира Зеленського.

Незабаром уряд має підготувати ініціативи з підтримки малого та середнього бізнесу під час карантинних обмежень. Зокрема, ці програми повинні передбачати пільги на оренду приміщень, кредитування та сплату комунальних послуг. Серед іншого, йдеться про тих представників малого й середнього бізнесу, які дотримуються всіх санітарно-епідемічних норм, запроваджених урядом.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль проінформував, що за останню добу в Україні на COVID-19 захворіло 23 393 особи. Минулого тижня у піковий день було виявлено 26 870 нових хворих.

У жовтні 251 заклад охорони здоров’я додано до переліку тих, які надають стаціонарну допомогу хворим. Це дало змогу розширити ліжковий фонд ще майже на 30 тисяч місць. Нині в Україні зайнято 51 577 ліжко-місць для пацієнтів з COVID-19 з виділених 74 162. При цьому 70 228 ліжок забезпечені подачею кисню. Активних хворих наразі майже 443 тисячі.

Від COVID-19 у країні вакциновано 10 млн 682 тис. осіб, з них 7 млн 597 тис. – двома дозами. Загалом зроблено 18 млн 279 тисяч щеплень. Минулого тижня було вакциновано рекордну кількість громадян – 1,7 млн.

Уряд також виділив кошти в обсязі 400 млн грн для областей на закупівлю кисневих станцій, і регіони отримають субвенції на ці потреби. У спеціальному фонді додатково передбачено 800 млн грн. За даними Міністерства охорони здоров’я, коштів на закупівлю кисневих станцій достатньо для всіх лікарень, які цього потребують. У зв’язку зі зростаннями захворюваності медичні заклади в регіонах додатково отримають 140 тонн кисню.

Денис Шмигаль зазначив, що 2 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроект про посилення відповідальності за підробку документів про профілактичні щеплення. Згідно із законопроектом, за використання свідомо підроблених документів передбачатиметься штраф від 17 тис. грн до 34 тис. грн, за виготовлення таких COVID-документів – штраф 85-170 тис. грн або позбавлення волі строком до трьох років.

За дорученням Президента міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко щодня проводить брифінги, на яких висвітлює ситуацію з перебігом пандемії в Україні. Крім того, голови обласних державних адміністрацій здійснюють щоденне інформування мешканців регіонів про ситуацію в лікарнях, наявність місць, забезпечення киснем тощо.

Глава держави зауважив, що міністр охорони здоров’я має акцентувати увагу засобів масової інформації та суспільства на ситуації з ліжко-місцями та використанням кисню у медичних закладах, виплатою надбавок медикам у розмірі 300%.

Під час наради наголошувалося, що у Херсонській області зафіксовано зниження показників захворюваності та госпіталізації. Ця область першою в Україні перейшла до «червоної» зони.

Національна поліція та Служба безпеки України доповіли про заходи, яких вживають з метою протидії підробці сертифікатів вакцинації та ПЛР-тестів. За фактами цих правопорушень складено протоколи та відкрито кримінальні провадження.