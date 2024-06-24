Уряд РФ відповідальний за порушення прав людини на території тимчасово окупованого півострова Крим – рішення Європейського суду з прав людини

Європейський суд з прав людини визнав уряд Російської Федерації відповідальним за адміністративну практику порушень прав людини на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Про це йдеться в рішенні ЄСПЛ про прийнятність та суть міждержавної справи «Україна проти Росії (щодо Криму)».

У рішенні ЄСПЛ вказав, що уряд України надав вичерпні докази систематичних порушень з боку представників РФ та підконтрольних їм осіб прав і свобод людини. Йдеться, зокрема, про незаконні затримання та обшуки, жорстоке поводження, переслідування представників релігійної спільноти та кримських татар, припинення діяльності українських та кримськотатарських медіа, заборону української мови в школах.

ЄСПЛ також зазначив, що Російська Федерація відповідальна за порушення прав українських політичних в’язнів – осіб, яких переслідує РФ за їхню проукраїнську позицію.

«Це рішення є першим, у якому міжнародна судова інстанція визнала РФ відповідальною за політику масштабних та систематичних порушень різноманітних прав і свобод людини на тимчасово окупованій території півострова Крим. Тепер ЄСПЛ зможе перейти до розгляду індивідуальних заяв», – наголосила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра та відзначила роботу команди уповноваженого України в ЄСПЛ.