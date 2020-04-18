Уряд ухвалить рішення щодо фінансової допомоги населенню, яке постраждало внаслідок пожеж на Житомирщині – доповідь Президенту

Понад 70 житлових будинків було знищено або суттєво пошкоджено вогнем внаслідок масштабних пожеж на Житомирщині, майже півсотні людей евакуювали. Про це міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов повідомив на нараді у Президента України. Напередодні за дорученням Володимира Зеленського він разом з головою Житомирської ОДА Віталієм Бунечком, представниками ДСНС та лісового господарства відвідав населені пункти Острови, Нижня Рудня, Личмани та Магдин Овруцького району, які найбільше постраждали від масових пожеж.

«Попередньо сума, яку можуть виділити для фінансової допомоги постраждалим, становить 25 мільйонів гривень. Також підраховуються збитки, завдані державі через знищення зелених насаджень», – сказав Олексій Чернишов.

Міністр також додав, що, попри різні чутки, загиблих у пожежах не було.

Усі пожежі в області локалізовані, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Президент висловив подяку всім, хто боровся з вогнем, а також відзначив важливість роботи волонтерів, які допомагали постраждалим, і закликав владу якомога швидше вирішити житлові питання потерпілих.

«Ніхто, крім влади й держави, не має таких фінансових спроможностей, щоб допомогти мешканцям погорілих сіл відновити житло та покращити житлові умови після цієї катастрофи. Уряд якомога швидше має ухвалити рішення про виділення фінансів, а керівництво Житомирщини – максимально швидко відбудуватися», – наголосив Володимир Зеленський.