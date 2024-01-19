Усе частіше світ чує, що попереду може бути ще більше воєн, але ми маємо силу, щоб це зупинити – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!

Сьогодні була продовжена наша традиція – нова традиція, але вже цілком звична та органічна: традиція вшанування українських Героїв та вручення квартир Героям України, родинам наших Героїв. Сьогодні мав честь вручити сертифікати ще на 30 квартир. Нашим воїнам Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, а також родині працівника ДСНС України. Всі абсолютно заслужені. Абсолютно достойні Герої. Воїни, які відзначились у боях у Гостомелі та інших містах і селах Київщини, на сході нашої держави, на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині. На Донеччині, Луганщині. На півдні – при захисті Херсона. Герої України – льотчики, пілоти вертольотів, які у надзвичайно ризикованих, складних місіях доправляли в оточений Маріуполь необхідну зброю, амуніцію, забирали поранених. Зокрема, завдяки цьому Маріуполь бився. Сьогодні відзначив пілотів армійської авіації Сухопутних військ, які виконували цю місію нарівні з воїнами ГУР. Кожен із Героїв України має таку особисту історію хоробрості, такі особисті результати, які Україна завжди буде памʼятати і якими завжди буде пишатися. Я дякую кожній родині наших Героїв, усіх наших воїнів. Це гордість, коли у країни є такі люди, і це шанс нашого народу – усі, хто бʼється заради України, хто допомагає, хто зміцнює наші Сили оборони та безпеки. Усі рятують Україну та українців.

Сьогодні провів дві телефонні розмови. Албанія, пан Премʼєр-міністр Еді Рама. Подякував йому за незмінну й принципову підтримку України, за дуже чітку та завжди помітну політичну позицію щодо кожного з викликів, які є зараз. Ми обговорили нашу співпрацю в міжнародних інституціях. Зокрема, дуже корисним для захисту міжнародного права, для збереження здорового глузду в міжнародних інституціях було головування Албанії в Раді Безпеки ООН. Албанське представництво завжди морально й чесно реагувало на потоки російської брехні в ООН. І це важливо, щоб чесний голос завжди звучав у відповідь на російську дезінформацію. Обговорили сьогодні з паном Премʼєр-міністром і розширення нашого діалогу на рівні Україна – Балкани. Друга розмова сьогодні протягом дня – Президент Обʼєднаних Арабських Еміратів. Особливий акцент – наша вдячність за посередництво заради звільнення полонених. Така наша робота жодного дня не переривається – ми завжди шукаємо шляхи, завжди шукаємо ефективного посередництва. І це стосується всіх наших полонених – і воїнів, і цивільних, і захисників «Азовсталі», і всіх інших наших українських військових, оборонців. Процес дуже складний, дуже чутливий. Але завдання незмінне: ми маємо звільнити всіх наших людей, повернути усіх полонених додому. Окрім цієї тематики, звичайно, говорили про двосторонні відносини, про можливості підтримки України в різних сферах з боку Еміратів. Минулого тижня ми отримали партію генераторів, і це один із прикладів, як можна допомогти стійкості України. Це важлива гуманітарна робота. Поінформував і пана Президента Еміратів, і пана Премʼєр-міністра Албанії щодо нашої глобальної роботи стосовно Формули миру, підготовки Глобального саміту миру. Це спільний інтерес усіх у світі, хто цінує стабільність та передбачуваність, щоб Глобальний саміт миру мав результат, щоб міжнародне право знову діяло на повну.

Зараз через божевілля російських керівників для кожної нації світу – період невизначеності й небезпеки. Все частіше світ чує та переконується, що попереду може бути ще більше воєн. Але ми маємо силу, щоб це зупинити. Ми маємо силу захистити нормальне життя. Світ має цю силу. І вона має спрацювати зараз – має зупинити Росію. Я вдячний усім, хто допомагає. Дякую всім, хто захищає Україну, хто працює заради України й хто памʼятає: головне завдання – дати нашій державі всі можливості, щоб вигнати окупантів. Обовʼязково це зробимо.

Слава Україні!