Усе в нашій державі має стати помічником ветерана, як сьогодні є помічником воїна – звернення Президента до учасників VI Міжнародного ветеранського форуму

Слава Україні!

Дорогі наші захисники й захисниці! Дорогий український народе!

Дуже важливо та символічно, що напередодні свята української незалежності відкривається ветеранський форум.

Незалежності не було б, якби не наші воїни. Всі наші солдати й матроси, сержанти й старшини, офіцери та генерали, які на війні, вони – в основі української незалежності.

І це перший пріоритет державної політики – дати нашим воїнам усе, що необхідно. Необхідно, щоб боротися. Необхідно, щоб перемогти.

Тому 24/7 ми працюємо заради найкращої у світі зброї для воїнів України.

Зараз, результатом візитів протягом цих днів, є щонайменше чотири нових оборонних пакети від наших партнерів, а основне, чого ми досягли, – це відкриття для нашої держави постачання F-16.

Ми домовилися про конкретну кількість першого постачання літаків від двох держав – Нідерландів і Данії. І працюємо над іще більшим результатом.

Я зустрівся з нашими хлопцями й дівчатами, які вже почали тренування в Данії. Також українські пілоти та інженери почнуть навчання в інших країнах авіаційної коаліції – ми розширюємо тренувальні програми. І всі наші воїни неба мотивовані максимально, щоб якнайшвидше використати нові для нашої держави бойові літаки.

За бойовим авіаційним показником Україна буде в топі найсильніших держав світу. Це означає те, що вдасться зберегти більше життів наших людей – і військових, і цивільних.

І всі двосторонні зустрічі, які я зараз проводжу в межах саміту Україна – Балкани: Греція, Болгарія, Сербія, Молдова, інші зустрічі з іншими лідерами – усі вони посилюють Україну, усі вони допомагають нашій державі стати значно ближчою до наших стратегічних цілей.

Дорогі українці, українки!

Поки наша держава на шляху війни за свободу й незалежність, це обов’язок кожної нашої людини – робити все можливе, а іноді й неможливе, щоб Україна стала сильнішою. Я дякую всім тим у державі, для кого такий принцип – перший і головний.

Багато що залежить від простої ініціативності людини. Від уміння не втратити можливість для України. Від уміння переконати заради України. Від уміння почути й побачити, що можливо зробити зараз, щоб Україні було легше боротися.

Українці демонструють таку ініціативність. Серед присутніх у залі ветеранського форуму багато тих, хто має значні особисті досягнення заради України та знає точно, що часто все залежить від однієї людини. Від небайдужості людини. Від рішучості. Від того, наскільки людина є відданою своїй справі та захисту України.

На жаль, у цій страшній війні ми втратили тисячі найбільш відданих. Тисячі найбільш сміливих і небайдужих. Тих, хто став на захист України в 14-му році. Тих, хто став на захист держави після 24 лютого. І я прошу зараз усіх українців ушанувати хвилиною мовчання памʼять усіх воїнів, які віддали свої життя заради незалежності України.

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Дякую.

Цьогоріч ми заснували нову українську політику – політику героїв. Політику шани та створення можливостей для всіх наших воїнів, для всіх наших ветеранів, завдяки яким Україна жива.

Щоб реалізувати таку політику, потрібні рішення. Ми всі усвідомлюємо, який обсяг цих рішень. І яка відповідальність за реалізацію.

Сьогодні на форумі урядовці представлять пакет тих рішень, які є першочерговими, щоб наші ветерани могли гідно інтегруватися в соціальне життя після повернення з війни.

З війни завжди повертаються іншими, ніж ішли на неї. І тому це особливо складно – після всього, через що пройшов, після всього, що довелося пережити, після всіх втрат, які бачив... особливо складно будувати життя.

Але ви герої! Ви потрібні! Ви потрібні Україні! Кожен і кожна, хто б’ється заради України, хто наближав та наближає перемогу України.

Мільйони людей воюють і працюють заради того, щоб Україна вистояла й захистила себе. Потрібні всі з цих мільйонів!

Жодних втрачених доль! Жодних втрачених поколінь! Жодних втрачених можливостей! І, звичайно, не втратити часу. Часу життя.

Це головні принципи в основі політики героїв. Все в ній – від ушанування подвигу українців до нових освітніх можливостей для ветеранів, від якості роботи ВЛК і реабілітації до економічних можливостей, бізнесових, юридичних можливостей, житла для ветеранів – все в політиці героїв має бути таким, щоб допомагати людям жити.

Будь-який посадовець, який цього не розуміє, буде замінений. Будь-яка нормативна регуляція, яка затягує час, повинна бути спрощена. Все в нашій державі так чи інакше має стати помічником ветерана, як на сьогодні є помічником воїна. І всі дієві ініціативи держави та громадськості, дуже важливо – бізнесу, дуже важливо – ініціативи самих ветеранів – усі, які спрямовані на більшу якість української політики героїв, на інтеграцію та допомогу ветеранам, повинні бути реалізовані.

Попереду Покрова, День захисників і захисниць України. Саме в цей день маємо побачити й оцінити результат. Перший вагомий результат упровадження політики героїв та подолання тих проблем, про які говоритимуть, зокрема, сьогодні на форумі. Я впевнений, що результат буде. Має бути.

Слава всім українським воїнам! Слава всім нашим ветеранам і ветеранкам!

Слава Україні!