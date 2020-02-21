Усі пункти пропуску на кордоні за тиждень мають бути забезпечені експрес-тестами для виявлення коронавірусу – секретар РНБО України

Усі українські громадяни, які перебувають за кордоном, матимуть змогу повернутися в Україну. Українці, що прибуватимуть з країн, де вирує коронавірус, проходитимуть двотижневу обсервацію, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

«За тиждень усі пункти пропуску мають бути забезпечені експрес-тестами, і всі матимуть можливість проходити тестування. Це буде стосуватися всіх пунктів пропуску. Всі медичні установи обов’язково матимуть ці тести», – сказав Олексій Данілов під час брифінгу в Офісі Президента за результатами засідання РНБО.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони звернувся до громадян з проханням обмежити своє пересування як всередині країни, так і за кордон, щоб убезпечитися від інфікування.

Він зазначив, що ситуація навколо коронавірусу в Україні спокійна. Зафіксовано три випадки захворювання.

«Решта тестів на коронавірус, які ми робили, не підтвердились», – наголосив Олексій Данілов.

За його словами, Україна дотримується всіх рекомендацій, які були надані представником Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Що стосується зони проведення Операції об’єднаних сил, то, як повідомив Олексій Данілов, посилаючись на отримані дані, на території окупованої частини Донецької та Луганської областей вже є зареєстровані випадки коронавірусу. Це жінка, яка відвідувала Китай та повернулася на непідконтрольну територію з Москви.

Рішення щодо пропуску громадян України в контрольних пунктах в’їзду/виїзду (КПВВ) на лінії розмежування з непідконтрольними територіями Донбасу може ухвалювати керівник ООС.

Олексій Данілов зазначив, що країною ризику для України є Італія, де дуже багато наших громадян. Крім того, такою країною може стати Польща.

Заступник міністра охорони здоров’я України, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко зі свого боку наголосив, що у групі ризику – люди похилого віку.

«Сьогодні ми просимо всіх вас поспілкуватися зі своїми батьками, дідусями, бабусями. Заборонити їм подорожі за межі країни і по максимуму обмежити їхнє пересування на території України. Самоізоляція або перебування у своїх житлових будинках – це сьогодні найкращий засіб профілактики для людей похилого віку. Особливо для тих, у яких є хронічні хвороби старшого віку», – зауважив він.

Крім того, Віктор Ляшко повідомив, що за дорученням Прем’єр-міністра України має бути перевірено, чи не завищують аптечні мережі ціни на засоби та товари, які використовуються в боротьбі з коронавірусною інфекцією.

Олексій Данілов також зазначив, що Кабінет Міністрів України сьогодні має ухвалити рішення про виділення додаткових коштів для закупівлі продукції медичного призначення.

Секретар РНБО звернувся до ЗМІ із закликом не поширювати неперевірену інформацію.