Усі українці чекають переможних кроків і звільнення нашої землі, але для цього треба готуватися – Президент

Для звільнення всіх окупованих територій України одного бажання та слів замало, потрібно працювати й готувати відповідні кроки. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції для українських та іноземних ЗМІ «Лютий. Рік незламності».

«Кожна людина в Україні дуже хоче, щоб кожен наступний крок був вирішальним, останнім, переможним. І дуже часто хтось не витримує, і емоційно, спілкуючись офіційно з пресою, навіть представники держави на різному рівні починають говорити про якісь терміни. Бо всі хочуть повернути території. Тому що так хочеться, щоб закінчилася війна. Бо ми так хочемо миру», – зазначив Володимир Зеленський.

Водночас Президент зауважив, що лише емоцій і слів замало – потрібно працювати, оскільки все залежить від українців.

«Є військові кроки, ми до них готуємося. Ми готові морально. Готуємося технічно. Зброєю, посиленням, формуванням підрозділів, бригад наступу. Різні категорії людей відправляємо на навчання. Не лише в Україні – на майданчиках інших держав. Тому що є зброя іншого зразка, і ми маємо бути готові», – розповів він.

Президент зазначив: якщо всі українці та наші партнери залишатимуться міцними й об’єднаними, то Україну неминуче чекає перемога.

«Я впевнений, що перемога буде. Так, я дуже хочу, щоб цього року. У нас для цього є все: мотивація, впевненість, друзі, дипломатія, журналісти. Ми об’єднали всі сили проти цієї навали», – наголосив Володимир Зеленський.