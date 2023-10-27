Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні насичений день, багато міжнародної роботи.

Відбувся черговий саміт Кримської платформи, її парламентського виміру. Перший такий саміт був проведений торік у Хорватії, тепер другий – у Чехії. Я вдячний нашим чеським партнерам за допомогу в організації саміту.

Потужна декларація саміту – підтримка України, нашої територіальної цілісності та суверенітету, необхідності звільнити всю нашу землю від окупанта і всіх наших людей – із російської неволі. Підтримка нашої Формули миру. Чіткий голос за посилення тиску на Росію та саме таку допомогу Україні, яка потрібна для перемоги в цій війні.

Дякую Руслану Стефанчуку та всій команді Верховної Ради України й залучених державних інституцій за блискуче проведений саміт.

Цього разу майже 70 делегацій парламентів різних країн світу. Якісні заяви. Незмінна увага демократичного світу до України, до нашого захисту.

Я звернувся до учасників саміту та окреслив нашу тактику щодо Чорноморського регіону й Криму. Попри багато сумнівів, які були в різних світових суб’єктів, Україна довела, що здатна перемагати – попри всі складнощі – саме в Чорноморському регіоні.

Це справді історичне досягнення, коли російський флот тікає не лише із західної частини моря, але вже навіть і з Криму. Втім, це для окупантів сенсу не матиме.

І хочу зараз окремо сказати всім нашим людям у Криму, у Севастополі, в усіх окупованих районах Півдня та Сходу нашої держави. У поки що окупованих районах. Дорогі українці! Усі ви відчуваєте, що російська присутність на нашій землі не назавжди. Я знаю це.

Україна поверне свою територію, своїх людей. Ми нікого окупантам не залишимо. І всіма засобами працюємо заради того, щоб ця війна завершилася поразкою окупантів.

Узяв сьогодні участь і в засіданні колегії єврокомісарів – вагомої інституції ЄС – на чолі із Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Крок за кроком ми рухаємося до історичного досягнення у відносинах із Європою – ми працюємо заради того, щоб уже цього року були відкриті переговори про членство України в ЄС.

Є суттєві законодавчі новації, є необхідні кроки в розбудові інституцій.

Окрім очевидного доленосного значення для нас як для держави, початок переговорів із ЄС щодо членства матиме також і суттєвий практичний ефект тут і зараз – для всіх наших людей, для наших воїнів. Мотивація – це теж зброя, і її також треба перезаряджати. Ми очікуємо цього потужного заряду для української мотивації – готовності з боку ЄС розпочати переговори з Україною, відповідного політичного рішення. Я дякую всім партнерам, які його наближають спільно з нами.

Ще кілька речей.

Сьогодні в Німеччині розпочав роботу черговий українсько-німецький бізнес-форум. Головне – на форумі представлені наша оборонна промисловість, наша енергетика, інфраструктура.

Є хороші домовленості, спільні проєкти. Я вдячний і особисто канцлеру Олафу Шольцу, і його урядовій команді, і всьому суспільству Німеччини: наш рівень відносин зараз та довіри – між Україною та Німеччиною – справді найвищий за всі роки незалежності.

Готуємо ще одну потужну міжнародну зустріч – зустріч щодо Української формули миру на рівні радників та спеціальних представників.

Скоро вже майже рік, як були представлені пункти Формули миру. І за цей рік зроблено багато – наша Формула миру поступово стає глобальною. Зараз Офіс та МЗС працюють над розширенням кола учасників зустрічі – вже розуміємо, що будуть представлені всі континенти.

Дякую кожному й кожній у світі, хто допомагає Україні наближати справедливий мир! Я хочу сьогодні ще окремо відзначити Данію – зустрівся з міністром оборони Данії. Обговорили подальшу нашу співпрацю – підготовку нового оборонного пакету підтримки. Кожен день, кожен тиждень ми використовуємо для того, щоб наша держава стала сильнішою.

Слава українським воїнам! Слава всьому нашому народу!

Слава Україні!