Увесь тиждень майже безперервно наші енергетики, ремонтні бригади, будівельники ліквідовують наслідки російських ударів і буквально витягують нормальне життя України – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Кілька важливих речей за цей тиждень.

Перше. Ми продовжуємо перезавантаження наші державні інституції. Цього тижня відбулося кілька замін. І це ще не всі рішення, які підготовлені. Сьогодні є нові укази – щодо радників. Кожному я вдячний за роботу. Ми робимо Офіс більш функціональним.

Друге. Минулої ночі, як і майже завжди в час цієї війни, була робота в наших мобільних вогневих груп, в інших розрахунків ППО, у Повітряних сил. Були збиття. Дякую всім солдатам і командирам, які служать саме в такому захисті, які рятують Україну від російського терору. За цю добу відзначилися воїни мобільних вогневих груп на Дніпровщині, Полтавщині, Херсонщині, нашій Одещині. Дякую!

Третє. Увесь тиждень майже безперервно працюють наші енергетики, ремонтні бригади, будівельники. Всі ті, хто залучений до ліквідації наслідків російських ударів та до захисту об’єктів енергетики. В різних регіонах. Це багато людей, які буквально витягують нормальне життя нашої держави. Працівники ТЕС, інженери, майстри на мережах, електромонтери. Усі, хто відновлює генерацію та постачання електрики. Хочу зараз подякувати всім вам, хто справді все робить, щоб Україна жила нормально – з електрикою, з можливістю працювати. Усі міста й села.

Російські терористи зараз націлені саме на такі підлі удари – на енергетичне знекровлення України. Ми дали всі необхідні сигнали партнерам, всі конкретні запити – кожному, хто володіє потрібними системами ППО, усім, у кого є необхідні ракети. Америка, Європа, інші наші партнери – кожен знає, чого потребуємо, кожен знає, наскільки це важливо саме зараз допомогти нам захиститись від цих ударів, саме в цей час. Дякую тим керівникам держав і урядів, чиє лідерство саме зараз проявляється, хто справді виконує наші домовленості й дотримує слова.

Хочу також персонально подякувати тим нашим людям тут, в Україні, тим працівникам енергетичної галузі, хто особливо відзначився своєю роботою цими днями, тижнями. Вінницька область – Євгеній Космина. Дніпровщина – Роман Бахолдін, Анатолій Бондаренко. Донеччина – Віталій Сорока та Олександр Нечитайло. Запорізька область – Олександр Бабенко, Юрій Бохан, Віталій Іванченко. Кіровоградська область – Олександр Закревський та Євген Чернишов. Львівщина – Андрій Процюк. Полтавщина – Богдан Берестень та Сергій Кузьмін. Одеська область – Анатолій Мураховський та Роман Потурнак. Херсонщина – Руслан Жилін, Андрій Рябченко, Федір Дорогов. Наша Харківщина – Євгеній Дьяков, Михайло Парфенюк, Віталій Лубяницький. Хмельницька область – Роман Гнатюк, Іван Швець, Сергій Микитюк. Франківщина – Василь Будний, Олег Данилів, Богдан Войцехівський. Черкаська область – Юрій Власенко, Владислав Головньов. Дякую вам, хлопці!

Маємо завжди пам’ятати, що сила України – це сила народу нашого, конкретних людей, які роблять – кожен і кожна – максимум, щоб Україна могла робити максимум. Щоб ми всі вистояли, щоб ми всі могли досягати спільних результатів і захистити нашу державу й наше життя. Кожен зараз повинен робити своє – на сто відсотків, щоб Україна загалом здобувала те, що потрібно. Я дякую вам всім, хто живе зараз саме за таким правилом.

Дякую всім, хто воює й працює заради України! Дякую всім, хто допомагає!

Слава Україні!