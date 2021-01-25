Уже цього місяця в Україні розпочнеться вакцинація від коронавірусу – Президент

Влада має здійснити низку заходів у боротьбі з поширенням коронавірусу в Україні, і проведення вакцинації від COVID-19 є одним з пріоритетів. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час виступу на форумі «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді».

«Перший – це вакцинація, її дорожня карта. Ця карта розроблена для забезпечення належного й рівного доступу до вакцини для всіх мешканців України. Її головним завданням є охоплення щонайменше половини населення України протягом 21-го та початку 22-го року», – сказав Глава держави.

Президент наголосив, що зовсім недавно забезпечення України достатньою кількістю доз якісної вакцини від провідних міжнародних виробників було головним завданням. Однак нині питання практично вирішене.

«Ми домовилися про поставку в Україну вакцин від компаній Pfizer, Sinovak, AstraZeneca та Novavaх. Перший етап вакцинації почнеться вже цього місяця, вакцину отримають наші медики, військові та нацгвардійці», – констатував Володимир Зеленський.

Однак, зауважив Глава держави, вирішивши питання постачання вакцини в Україну, влада зіткнулася з новою проблемою – недовірою до щеплень та відмовою від вакцинації чималої частини населення.

«Це – нове, але, я вважаю, дуже серйозне сучасне питання, яке всім нам належить вирішити. Я готовий на особистому прикладі, як і більшість світових лідерів, показати людям, що вакцинація – важлива, вона безпечна, вона потрібна», – резюмував Глава держави.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у своєму відеозверненні до учасників форуму повідомила, що завдяки ініціативі COVAX лікарі та медперсонал України одержать перші вакцини вже цього місяця.

«Ще мільйони доз вакцини надійдуть в Україну до літа», – сказала вона.

Президент Єврокомісії зазначила, що Європейський Союз є найбільшим донором ініціативи COVAX, і повідомила, що попросила інших членів ЄС пожертвувати частину їхніх вакцин Україні.

«Усі вакцини з ЄС гарантовано безпечні та дієві. Їх було ретельно перевірено незалежним Європейським агентством з лікарських засобів. ЄС – на боці України, як і був завжди, зокрема у важкі моменти вашої новітньої історії. Тому що всі ми – одна європейська родина», – запевнила Урсула фон дер Ляєн.