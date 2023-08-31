Уже понад 70 країн поділяють українську філософію Формули миру – Ігор Жовква

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із делегацією Міністерства закордонних справ Королівства Швеція.

Основну увагу сторони приділили реалізації домовленостей за результатами нещодавнього візиту Президента Володимира Зеленського до Швеції.

Окремо було обговорено ситуацію в Україні та шляхи відновлення її територіальної цілісності з огляду на продовження повномасштабної збройної агресії Росії проти нашої держави. У цьому контексті співрозмовники докладно зупинилися на безпековій складовій двосторонньої взаємодії України та Швеції.

Ігор Жовква подякував за вагому комплексну допомогу нашій країні, особливо відзначивши лідерство у створенні коаліції CV90, а також надану українським пілотам можливість протестувати шведські винищувачі JAS 39 Gripen.

«Вдячні Швеції за 13 пакетів оборонної допомоги й передачу кількох десятків БМП CV90, які вже довели свою високу ефективність на полі бою. Розраховуємо на розширення їх постачання силам оборони України, а також започаткування спільного виробництва цих машин відповідно до нещодавно підписаної лідерами двох країн спільної Заяви про наміри про посилене співробітництво щодо платформи CV90», – наголосив заступник керівника Офісу Глави держави.

Крім того, сторони зупинилися на практичній реалізації Формули миру, запропонованої Президентом Володимиром Зеленським. Дипломати докладно обговорили бачення української сторони щодо імплементації кожного пункту Формули, а також ролі Швеції в цьому процесі.

«Цінуємо активність Швеції у роботі з напрацювання засад практичної реалізації кожного з 10 пунктів Української формули миру як на рівні послів, так і на рівні радників лідерів із питань національної безпеки та політичних радників. Нині вже понад 70 країн поділяють українську філософію Формули миру у світі. Розраховуємо на участь Швеції в інавгураційному Глобальному саміті з реалізації Української формули миру», – зазначив Ігор Жовква.

Співрозмовники також обговорили концепцію надання Україні безпекових гарантій із боку Швеції до моменту приєднання нашої держави до Північноатлантичного альянсу. У цьому контексті заступник керівника Офісу Президента подякував Швеції за приєднання до Спільної декларації лідерів «Групи семи» про підтримку України (безпекові гарантії) й висловив сподівання на її активну участь у відбудові нашої країни.