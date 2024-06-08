Уже є домовленості з партнерами щодо додаткових систем ППО для України – звернення Президента України

Дорогі українці, українки!

Кілька підсумків за цей день.

Перше – фронт. Говорив сьогодні з Головкомом – загалом про ситуацію. Дуже вагомий результат – те, що російській армії не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію. Максимально їх зараз стримуємо і знищуємо російські підрозділи, які заходять на нашу землю та тероризують Харківщину. Напрямок – посилено. І буде ще посилено.

Була доповідь і щодо донецьких напрямків, де найбільш важко.

Працюємо і над тим, щоб забезпечити більше резервів нашій армії. Зараз завдяки перемовинам і зустрічам у Франції ми маємо нові рішення для української оборони – від Франції та Сполучених Штатів. Дякую, друзі! Є прогрес і по артилерії, включно з виробництвом в Україні снарядів калібру 155, готуємо нову виробничу платформу. Буде також більше можливостей у нашої бойової авіації та РЕБ. Дякую Франції та Еммануелю особисто за його ініціативу та підтримку наших пропозицій щодо тренування наших воїнів і забезпечення бригад. Разом ми готуємо нову системну основу для тренування підрозділів української армії.

Я хочу також зараз відзначити наші підрозділи, які за цей тиждень проявили себе найкраще в боях. Харківський напрямок – 36-та окрема бригада морської піхоти і 92-га окрема штурмова бригада. Дякую вам! На Донеччині дякую всім солдатам і командирам 55-ї окремої артилерійської бригади. Незмінно ефективні! І ще за результатами цього тижня є за що особливо відзначити воїнів ГУР, а саме підрозділ «Група 13» та спецпідрозділ «Шаман». Молодці! І наші воїни Служби безпеки України – Центр спеціальних операцій «А», департаменти контррозвідки та військової контррозвідки. Дякую! Кожна одиниця знищеної російської техніки, кожна російська втрата – це плюс до гарантій нашої української незалежності.

І ще одне. Продовжуємо максимально активну комунікацію з усіма партнерами. На кожному з рівнів, які можуть допомогти. Перший Саміт миру вже за тиждень. Попереду також і важливі зустрічі та перемовини з європейськими лідерами – заради нашої стійкості, нашого захисту від російського терору. Вже є домовленості з партнерами щодо додаткових систем ППО для України, і деякі із цих рішень спрацюють більш оперативно, а частина – ближче до осені. Я вдячний кожному лідеру, кожній державі, які дійсно практично нас у цьому підтримують.

Вже майже підготовлені й нові безпекові угоди для України. Зараз ці місяці – час для стратегічних рішень. Травень розширив наші можливості на полі бою, зокрема в далекобійності. Червень має дати посилення нашій дипломатії та стратегічним перспективам – усьому тому, що може наблизити справедливий мир і дати більше сили нашому українському суспільству. І це буде.

Слава Україні!