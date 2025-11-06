В Бородянці Олена Зеленська взяла участь у засіданні Ради безбар’єрності

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у виїзному засіданні Ради безбар’єрності під головуванням Прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко, яке відбулося в Бородянці.

Також у ньому взяли участь представники уряду, голови профільних комітетів Верховної Ради, посли, представники системи ООН, Ради Європи, ВООЗ та інших міжнародних організацій в Україні, начальники ОВА, представники територіальних громад і громадянського суспільства.

«Зараз настав момент, коли всі наші документи й проєкти мають зробити найважливіше – ожити в реальних громадах. Там, де люди йдуть на роботу, ведуть дітей у школу, приходять у лікарні, магазини, по державні послуги. Так формується щоденне враження людини про турботу держави та її роботу», – наголосила дружина Президента.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба й заступниця міністра культури Анастасія Бондар доповіли про виконання Плану заходів Національної стратегії та комунікаційної кампанії «Безбарʼєрність – це коли можеш».

За їхніми словами, упродовж цього року вдалося досягти результатів у різних сферах.

Екстрена допомога: працює служба 112 по всій Україні, впроваджені відеовиклики з перекладом жестовою мовою, SMS, e-call, визначення локації абонента й багатомовність.

Реабілітація: понад 314 тис. пацієнтів отримали реабілітаційну допомогу, запроваджуються монопослуга в реабілітації в громаді та прицільні евакуаційні маршрути у разі складних травм.

Протези та допоміжні засоби реабілітації (ДЗР): забезпечено понад 82 тис. людей, спрощено документи та розширено доступ до протезування для військовослужбовців-іноземців.

Ринок праці: видано більш ніж 8,5 тис. мікрогрантів для бізнесу, з них близько 1,3 тис. – ветеранам. Працевлаштовано майже 13 тис. внутрішньо переміщених осіб.

«Рух без бар’єрів»: у 15 пілотних громадах будують близько 100 км безбар’єрних маршрутів, завершено 65 об'єктів.

Ветерани: є понад 2 тис. фахівців із супроводу, надано більш ніж 430 тис. послуг із підтримки. Відбувся запуск платформи «Ветеран PRO» та експериментального проєкту «Розвиток спорту для ветеранів», яким уже скористалися понад 320 тис. людей.

Також під час засідання урядовці доповіли про реалізацію флагманських проєктів.

Міністерство культури впроваджує ініціативу «Культура без бар’єрів». Створено комунікаційну стратегію, запущено кампанії «Безбарʼєрність – це коли можеш» та «Мапа безбар’єрності».

Міністерство охорони здоров’я реалізує проєкт «Розвиток системи реабілітаційної допомоги: дитяча реабілітація, амбулаторні відділення і монопослуга в громадах».

Міністерство економіки запустило «Безбар’єрність на ринку праці». Розширені можливості компенсації для роботодавців, які облаштовують робочі місця для людей з інвалідністю.

Міністерство оборони реалізує «Пакунок пораненого». Вже поставили понад 20 тис. одиниць адаптивного одягу, триває модернізація п’яти реабілітаційних госпіталів у проєкті НАТО «Реноватор».

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності працює над проєктами «Вдосконалення системи забезпечення допоміжними засобами реабілітації», «Раннє втручання», «Підтримане проживання» та готує проєкт «Активне довголіття».

Міністерство цифрової трансформації впроваджує «Безбар’єрний ЦНАП». Розроблений законопроєкт «Про цифрову доступність», проведено моніторинг безбар’єрності ЦНАПів і навчання для персоналу.

«Коли всі ми визнаємо, що безбар’єрність – про кожного з нас, що “людина з особливими потребами” – це не хтось чужий і невідомий, а насправді абсолютно кожен на різних етапах життя чи навіть протягом одного дня, тільки тоді ми зможемо створити не формальну, а справжню безбар’єрність. Саме тому гасло нашої інформкампанії – “Безбар’єрність – це коли можеш”, бо створюємо можливості для всіх», – підсумувала Олена Зеленська.