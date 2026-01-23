В Еміратах сьогодні українська, американська та російська делегації; говорять про параметри закінчення війни – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Сьогодні багато завдань, в тому числі в нашої дипломатичної команди. Майже щогодини доповідають мені українські представники – вони зараз знаходяться в Еміратах, там сьогодні українська, американська та російська делегації, була вже розмова. Важливо, бо давно не було таких тристоронніх форматів зустрічі. Говорять про параметри закінчення війни. Зараз у них має бути принаймні частина відповідей від Росії, головне, щоб Росія була готова завершити цю війну, яку сама ж і почала. Українські позиції чіткі. Рамки для діалогу я визначив для нашої делегації. Постійно делегація на зв’язку – Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця. Завтра до перемовин ще приєднаються генерал Гнатов, начальник Генерального штабу, та представник ГУР Скібіцький. По змісту перемовин сьогодні ще поки що зарано робити висновки – ми подивимось, як розмова піде завтра і які будуть результати. Треба, щоб не тільки українське бажання було закінчити цю війну, досягти повної безпеки, – щоб і в Росії схоже бажання якось все ж таки народилося.

Був сьогодні на доповіді міністр оборони України Федоров – нюанси ситуації на фронті, наших технологічних відповідей. Я дякую кожному підрозділу, які захищають наші українські позиції та відчутно нарощують технологічну складову. Рівень російських втрат за грудень – 35 тисяч, це дуже серйозно. Говорили з міністром також по кадрових питаннях, і не тільки в міністерстві, але у видах сил, зокрема у Повітряних силах. Добре, що взаємодії всередині Повітряних сил та розбору обставин влучань стає більше. Висновки потрібні дуже, щоб система ставала ефективнішою. Доручив також нашій команді якнайшвидше й максимально детально опрацювати наші домовленості з нашими партнерами по ракетах для протиповітряної оборони – вчора був позитивний сигнал у розмові з Президентом Трампом по ракетах для «петріотів» РАС-3, потрібен тепер позитивний сигнал тут, в Україні, – у реальному постачанні для наших захисників неба. Логістику треба максимально прискорити.

Провів також спеціальний енергетичний селектор – кожен день починається саме в такому форматі. Ремонтні бригади, аварійні служби, енергетичні компанії, ДСНС України – усі працюють цілодобово, є результати у відновленні. Але все ж таки загалом ситуація залишається дуже складною, і особливо це Київ та область, Дніпровщина – Дніпро, Кривий Ріг, Харків та область, Запоріжжя, Сумщина, Чернігівщина. Окремо розібрали ситуацію в Одесі. Хочу відзначити роботу МВС – дякую всім, хто залучений. Усе максимально чітко та конкретно по запасах генераторів та обладнання, по реальній допомозі містам, і найбільше – Києву, по пунктах обігріву та підтримки людей. На жаль, у столиці досі без опалення багато будинків. Максимум бригад, максимум обладнання застосовується, щоб допомогти людям. Говорили з Прем’єр-міністром Юлією Свириденко по програмах, які можуть підтримати і економіку, і громади. Те, що стосується генераторів і можливостей бізнесу працювати. Максимально лояльні програми, щоб допомогти малому бізнесу купувати й утримувати генератори. Урядовці сьогодні мають представити все суспільству. Є також рішення, щоб підтримати безпосередньо кожного й кожну в ремонтних бригадах. Це доплати за кожен місяць цієї надзвичайної ситуації. Ми домовилися сьогодні з Прем’єр-міністром, також із міністром енергетики, який формат виплат буде і як люди отримають ці виплати. Кожному робітнику, хто в аварійно-відновлювальних роботах, доплата 20 тисяч гривень. За січень, лютий і березень цього року. За кожен місяць – 20. Деталі від уряду будуть додатково. І, звісно, дякую кожній країні, всім лідерам, які надають необхідну допомогу. Вже є і будуть пакети ще саме енергетичні. Євросоюз і окремо Італія, Німеччина, Литва, Британія, Польща, Японія, Америка – дякую всім вам, хто з нами, хто з Україною!

Слава Україні!