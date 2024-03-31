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В Ірпені Глава держави оглянув відремонтовані житлові будинки, що були пошкоджені під час російської окупації, та поспілкувався з їхніми мешканцями 

31 березня 2024 року - 18:29

В Ірпені Глава держави оглянув відремонтовані житлові будинки, що були пошкоджені під час російської окупації, та поспілкувався з їхніми мешканцями 

В Ірпені на Київщині Президент України Володимир Зеленський оглянув відремонтовані житлові будинки, котрі були пошкоджені внаслідок повномасштабного російського вторгнення в лютому – березні 2022 року. 

Зокрема, Глава держави відвідав житлову забудову на вул. Давидчука, 42. У цих будинках зроблено капітальний ремонт, відновлено тримальні конструкції, відремонтовано пошкоджені квартири та облаштовано прибудинкову територію.  

Як розповіли Президентові начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко та заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба, в Ірпені, Гостомелі, Бородянці, у селах Мила та Бузова Бучанського району Київської області реалізується 18 проєктів із відновлення житлових багатоповерхівок. Нині їх готовність становить 80-90%, і днями роботи завершуватимуться.  

Проєкти реалізуються в межах програми United24 та Меморандуму про взаєморозуміння між Групою технічної підтримки ПРООН, Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України та Київською обласною військовою адміністрацією. 
Руслан Кравченко також розповів Володимиру Зеленському про відбудову лікарень, шкіл і садочків на Київщині, 80-90% із яких, за словами голови КОВА, вже відновлено. 

Так, унаслідок повномасштабної російської агресії на Київщині було зруйновано та пошкоджено понад 29 тис. об'єктів соціальної інфраструктури. Наразі відновлено 17 тис. із них. 

Глава держави наголосив на важливості облаштування в навчальних закладах якісних укриттів. Керівник КОВА запевнив, що всі вони мають укриття належної якості. Загалом в області за 2022–2023 роки було відновлено 1200 укриттів. 

Володимир Зеленський також поспілкувався з мешканцями реконструйованих будинків і поцікавився, як їм живеться у відремонтованих оселях. 

«Ви всі молодці, що тримаєтеся. А ми вас підтримуємо», – сказав Президент містянам. 

Голова ОСББ будинків на вулиці Давидчука Ангеліна Курій від імені мешканців усіх 120 квартир подякувала Президентові, центральній та місцевій владі за відновлення осель. 

На прохання присутніх Володимир Зеленський підписав два синьо-жовті стяги. Один із них залишиться в жителів громади, а другий стане лотом благодійного аукціону на підтримку збору на автомобіль для одного з військових підрозділів.
 

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Участь Президента України в заходах до другої річниці звільнення Київської області від російських окупантів

31 березня 2024 року - 15:55
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