В Івано-Франківську Президент відвідав реабілітаційний центр і нагородив українських захисників 

Під час робочої поїздки в Івано-Франківську область Президент України Володимир Зеленський відвідав медичний заклад, де перебувають на лікуванні поранені українські військовослужбовці.

Глава держави оглянув Центр фізичної та реабілітаційної медицини, який оснащено сучасним обладнанням для повноцінного відновлення здоров’я пацієнтів. Зокрема, у Центрі використано досвід іноземних фахівців.

Володимир Зеленський поспілкувався із захисниками, які перебувають на лікуванні, поцікавився станом їхнього здоров’я й побажав швидкого одужання. Президент вручив військовослужбовцям державні нагороди – ордени «За мужність» IIІ ступеня.

«Хочу подякувати кожному з вас за ваш подвиг, за ваш героїзм. Дякую від усіх українців за захист нашої держави. Перемога точно буде! Бажаю вам перемоги й одужання!» – сказав Глава держави.

Захисники подарували Президентові шеврони.

Володимир Зеленський також поспілкувався з персоналом медичного закладу.

«Хочу подякувати за вашу велику роботу. Ви – лікарі, медсестри – усі фантастичні! Ми вам дуже вдячні!» – зазначив Глава держави.

Крім того, Президент ознайомився з проектом створення регіонального реабілітаційного центру для військовослужбовців. Для його реалізації заплановано залучати бюджетні кошти й допомогу міжнародних донорів. Медичний заклад спеціалізуватиметься на фізичній та ментальній реабілітації захисників.