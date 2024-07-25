В оборонному виробництві почали реально та помітно працювати іноземні кошти, і це велике наше досягнення – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні був насичений день.

Доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка щодо затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Попросив міністра представити суспільству та журналістам усю необхідну інформацію. Звичайно, ще тривають процесуальні дії, з’ясовуються всі обставини цієї справи. Завтра має бути більше інформації – публічно.

Друге за сьогодні. Була дуже детальна й тривала розмова з міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним. Аналіз роботи міністерства та відповідних підприємств нашої «оборонки» – те, що досягнуте, і те, що заплановане. Хороші результати є. Багато різних аспектів – і щодо нашої броньованої техніки, і щодо дронів, і щодо артилерії. Вдячний кожному й кожній, хто працює в наших оборонних підприємствах, в нашій оборонній індустрії. Відчутно, що галузь стає вже зовсім іншою – більш сильною, більш ефективною. Дуже важливо, що нарешті в оборонному виробництві почали реально й помітно працювати іноземні кошти, і це велике наше досягнення. Не лише кошти державного бюджету, а й інвестиції партнерів в оборонне виробництво в Україні. Сьогодні ми визначились і з «Укроборонпромом», і з нашими ракетниками щодо оновлених завдань. Щодо багатьох напрямів маємо не просто вже потенціал чи якісь певні результати, а постачання для виконання завдань Силами оборони та безпеки – постачання, що зростає. Плюс щодо наших далекобійних дронів ми готуємо кроки, щоб вийти на більшу кількість і більшу якість. Україна свої інтереси завжди вмітиме захищати.

Сьогодні ж провів нараду з відповідальними за державні підприємства. Ті, що колись були збитковими або не завжди контролювалися нашою державою, зараз працюють саме так, як потрібно, та дають гроші в державний бюджет. Це десятки мільярдів гривень, які зміцнюють Україну.

І ще одне.

Сьогодні була нарада із секретарем РНБО. Щодо ухвалених рішень РНБО і Ставки та планування нових.

Я дякую всім, хто збільшує можливості України, нашої держави, наших виробництв, наших людей. Дякую кожному й кожній, хто б’ється заради нашої незалежності.

Слава Україні!