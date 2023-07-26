В Одесі Президент оглянув руйнування Спасо-Преображенського кафедрального собору, спричинені російським терористичним обстрілом

Під час робочої поїздки на Одещину Президент України Володимир Зеленський оглянув руйнування Спасо-Преображенського кафедрального собору, завдані внаслідок нещодавнього масованого російського обстрілу цивільної інфраструктури та історичного центру Одеси.

Главі держави розповіли про масштаб руйнувань храму та його поточний стан.

Президента поінформували, що нині фахівці мають визначити можливості відновлення споруди.

Готовність долучитися до відбудови Спасо-Преображенського собору виявили іноземні партнери.

Це найбільший православний храм Одеси, закладений у 1795 році та освячений у 1808-му. У 1936 році його повністю зруйнували більшовики. Собор відбудували у 1999–2011 роках на місці зруйнованого попередника.

23 липня 2023 року через злочинну ракетну атаку Росії собор зазнав значних руйнувань. Повністю знищено вівтар і пошкоджено тримальну конструкцію будівлі.