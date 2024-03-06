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В Одесі Президент України та Прем’єр-міністр Греції заслухали брифінг військового командування щодо безпекової ситуації та обговорили посилення ППО Одещини

6 березня 2024 року - 18:29

В Одесі Президент України та Прем’єр-міністр Греції заслухали брифінг військового командування щодо безпекової ситуації та обговорили посилення ППО Одещини

В Одесі Президент України Володимир Зеленський і Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, який перебуває з візитом у нашій країні, заслухали інформацію представників військового командування щодо відбиття повномасштабного вторгнення Росії та розвитку спроможностей Сил оборони України.

У спеціальному брифінгу взяли участь: командувач Військово-Морських сил ЗСУ України Олексій Неїжпапа, командувач Повітряних сил Микола Олещук, командувач ОСУВ «Одеса» Михайло Драпатий, командувач угруповання морської піхоти Андрій Гнатов.

Володимира Зеленського та Кіріакоса Міцотакіса поінформували про поточну безпекову ситуацію на Одещині та на південній ділянці фронту, про заходи з протидії російському флоту.

Окремо військове командування розповіло про забезпечення роботи «зернового коридору» та підтримку Україною світової продовольчої безпеки попри всі спроби Росії заблокувати судноплавство в Чорному морі.

Президент України та Прем’єр-міністр Греції також заслухали інформацію про наслідки повітряних ударів Російської Федерації по населених пунктах та об'єктах критичної інфраструктури України.

Українська сторона передала інформацію про потреби щодо підсилення ППО для захисту неба, зокрема в Одеській області.

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