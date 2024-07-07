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В Одесі Президент відвідав поранених військових моряків та привітав їх із Днем Військово-Морських сил ЗСУ

7 липня 2024 року - 21:11

В Одесі Президент відвідав поранених військових моряків та привітав їх із Днем Військово-Морських сил ЗСУ

В Одесі Президент Володимир Зеленський та міністр оборони Великої Британії Джон Гілі відвідали госпіталь, де лікують військових моряків, поранених у боях із російськими окупантами.

Глава держави подякував бійцям за захист України та відзначив їх орденами «За мужність» III ступеня.

«Вітаю вас із Днем Військово-Морських сил. Дуже вдячний за боротьбу, за службу, за захист України. Бажаю вам одужання. Ви – наша міць, дякую вам від усіх українців», –  зазначив Глава держави.

Міністр оборони Великої Британії зауважив, що наші воїни надихають не лише українців, а й інші нації, зокрема британців.

Також Володимир Зеленський нагородив орденами «За мужність» III ступеня та Данила Галицького військових медиків.

«Дякую вам за те, що рятуєте наших воїнів, за те, що лікуєте їх. Ваша енергія дуже важлива, бо ви повертаєте бійцям життя», – акцентував Володимир Зеленський.

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Робоча поїздка Президента України до Одеської області

7 липня 2024 року - 15:17
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