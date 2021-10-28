В Одесі Володимир Зеленський взяв участь у засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад, на якому було розглянуто питання початку опалювального сезону та розвитку портів України

Готовність України до опалювального сезону 2021-2022 років розглянули на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад за участю Президента Володимира Зеленського, який перебуває з робочою поїздкою на Одещині.

Глава держави наголосив на важливості збереження тарифів на газ для людей на рівні минулого року, про що був підписаний відповідний меморандум між урядом, НАК «Нафтогаз України» та місцевою владою.

«Я дуже сподіваюся, що окремі керівники на місцях зрозуміли головну суть цього важливого меморандуму: збереження тарифів на рівні минулого року. Про це ми домовились. Ось де держава сьогодні інвестує в людей, допомагає місцевим владам», – зауважив Володимир Зеленський.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак запевнив, що в Україні достатньо запасів природного газу для проходження холодів.

Він наголосив на важливості дотримання підписаного меморандуму, зауваживши, що очільники деяких міст діють усупереч цьому документу.

«Ми живемо в одній країні й маємо діяти виключно як єдина команда. Тому спекуляцій на цій темі бути не може, ми маємо бути в одному інформаційному полі. А особливо в умовах газової кризи у Європі, яка прямо пов’язана з тим, про що ми попереджали наших міжнародних партнерів, – що Росія використовуватиме газ як зброю», – сказав Андрій Єрмак.

Він попросив представників місцевого самоврядування звертатися до Офісу Президента, якщо виникатимуть проблеми з виконанням меморандуму.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, який у зв’язку з відрядженням брав участь у роботі Конгресу за допомогою відеозв'язку, зазначив, що Україна загалом готова до проходження опалювального сезону.

«У нас понад 18,5 млрд кубометрів газу у сховищах, чого абсолютно достатньо для спокійного проходження опалювального сезону», – повідомив він.

Голова уряду зауважив, що з ініціативи Президента вжито необхідних заходів, які прописані в меморандумі, стосовно стабілізації тарифів на газ. Також, згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони, уряд ухвалив рішення про заборону відключення від газопостачання бюджетних організацій і приватних будинків.

«Газ буде постачатися, жодних перебоїв з постачанням газу й тепла бути не може», – наголосив Денис Шмигаль і запевнив, що уряд виконує всі умови, прописані в меморандумі.

Як розповів міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, станом на 29 жовтня до опалення підключено понад 77% житлових будинків по всій країні. При цьому в Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернігівській та Закарпатській областях 100% домогосподарств отримали тепло, ще 11 областей мають показник на рівні понад 90%. Урядовець додав, що жоден житловий будинок не підключено до опалення у Херсонській області, найнижчі показники також у Миколаївській та Одеській областях.

Крім того, за його словами, до опалення підключено понад 70% дошкільних закладів і 65% закладів освіти.

Президія Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові заслухала керівників усіх областей України щодо початку опалювального сезону в їхніх громадах.

«Усі області, які ми заслухали, усі голови міст виконують меморандум, який було підписано місяць тому з ініціативи Президента, – тарифи для населення на опалення не підвищуються», – резюмував заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, зауваживши, що єдине місто в Україні, де місцева влада поки не може забезпечити незростання тарифів на опалення, – це Чернігів.

Президент зі свого боку зауважив, що якщо міський голова Чернігова не зможе впоратися з тарифним питанням самостійно, до його розв'язання долучатиметься центральна влада.

Генеральний секретар Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи Андреас Кіфер, який також взяв участь у роботі Конгресу місцевих та регіональних влад через відеозв'язок, наголосив на важливості подолання соціальних і економічних викликів.

«Консультації важливі, щоб децентралізація відбувалася успішно й місцеві органи самоврядування працювали добре. Такі консультації є основою сталого розвитку, відповідальності та успіху й гарантують нам також, що реформи є сталими», – зауважив він.

Андреас Кіфер подякував за активність української делегації в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи.

Крім того, члени Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові заслухали міністра інфраструктури України Олександра Кубракова, який розповів про розвиток портів та портової інфраструктури в межах програми «Велике будівництво».

За словами міністра, у грудні цього року порти Херсон та Ольвія будуть остаточно передані в концесію. Триває підготовка документації для концесії порту Чорноморськ, Бердянського та Ізмаїльського портів і пасажирського комплексу Одеського порту. Концесійні конкурси щодо них очікуються у першому півріччі 2022 року.

Також триває підготовка до приватизації Миколаївського морського торговельного порту та Одеського морського торговельного порту.

Крім того, за словами міністра, до Фонду держмайна передано ще три порти, і один з них – Морський торговельний порт Усть-Дунайськ – може бути приватизований ще до кінця цього року.

«Залишаємо у державній власності порт Південний, розвиваємо його. Він у цьому році в першому кварталі був збитковий, а зараз він суперприбутковий і має на рахунку понад мільярд гривень. І ми вже розпочинаємо розвиток двох важливих напрямків – це новий термінал експортних вантажів і будівництво комплексу вагоноперекидача, що збільшить пропускну здатність цього порту», – розповів Олександр Кубраков.

У відповідь Президент зауважив, що розвивати напрямок портової інфраструктури дуже важливо для України.

Він також привітав Адміністрацію морських портів України з успішним фінансовим результатом порту Південний.

«Наш державний порт Південний зі щорічної збитковості перейшов на прибутковий формат. Упевнений, такими самими темпами й потужними кроками Міністерство буде розвивати й інші порти», – сказав Володимир Зеленський представникам ЗМІ після закінчення засідання Конгресу.