В одній із лікарень Запоріжжя Володимир Зеленський поспілкувався з пораненими воїнами та медиками, які їх лікують

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з пораненими захисниками та медиками в одній з лікарень Запоріжжя і відзначив їх державними нагородами.

Глава держави поспілкувався з воїнами, які зазнали поранень на Запорізькому напрямку й зараз відновлюються та проходять реабілітацію.

«Складний напрямок, ми сьогодні були там. Дякую вам за службу й захист України. Бажаю якнайшвидшого одужання», – сказав Володимир Зеленський.

Президент відзначив захисників орденами «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів і медалями «За військову службу Україні».

Також Володимир Зеленський поспілкувався з військовими медиками й відзначив їх орденом княгині Ольги та орденами Данила Галицького.

«Хочу вам подякувати за те, що кожного дня рятуєте наших воїнів. Ваша професія дуже важлива. Ви маєте складну місію, що дає надію нашим воїнам і повертає їх до життя», – зазначив Глава держави.