В Офісі Глави держави обговорили проблемні питання пошуку зниклих безвісти під час збройного конфлікту на сході країни, а також доступу до полонених на окупованих територіях та в Російській Федерації

В Офісі Президента України під головуванням радника – уповноваженого Глави держави з питань забезпечення прав захисників України Альони Вербицької відбулося чергове засідання робочої групи з питань осіб, які зникли безвісти на Донбасі, та військових і цивільних заручників.

Під час засідання, серед низки інших, порушувалося питання долучення членів родин зниклих безвісти до роботи міжвідомчої Комісії з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Правозахисники наголосили на повній відсутності доступу міжнародних організацій до незаконно ув’язнених українців на окупованих територіях та забезпечення їх необхідними ліками, продуктами та речами.

«Поки міжнародним організаціям, включно з Міжнародним комітетом Червоного Хреста (МКЧХ), не буде надано повний і безумовний допуск до всіх утримуваних осіб, про що була досягнута домовленість під час Паризького саміту в Нормандському форматі 9 грудня 2019 року, Україна не має жодних можливостей потрапити на непідконтрольну територію для пошуків. Тож, на моє переконання, співпраця з посольствами та міжнародними організаціями – єдиний шлях вплинути на ситуацію та пришвидшити реалізацію зазначених вище домовленостей», – пояснила Альона Вербицька.

Робоча група вирішила звернутися до Міністерства закордонних справ з проханням організувати зустріч з представниками Міжнародного комітету Червоного Хреста, ОБСЄ, ООН та низки посольств.

Альона Вербицька нагадала, що Україна на найвищому рівні звертається до міжнародних партнерів з проханням вплинути на ситуацію з доступом до полонених.

Зокрема, це питання було на порядку денному зустрічі Президента України Володимира Зеленського з Президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом.

Реалізація домовленостей учасників Нормандського формату неодноразово обговорювалася з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Крім того, українська делегація передавала списки безвісти зниклих та полонених українців у межах Ради Безпеки ООН.

За результатами обговорень було ухвалено рішення підготувати низку пропозицій та звернень до профільних відомств задля системного розв'язання проблемних питань, а наступну зустріч із залученням представників правоохоронних органів, центральних органів виконавчої влади та відповідних комітетів Верховної Ради України провести в грудні цього року.