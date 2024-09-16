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В Офісі Президента обговорили цілі Глобальної коаліції українських студій

16 вересня 2024 року - 20:47

В Офісі Президента обговорили цілі Глобальної коаліції українських студій

Заступниця керівника Офісу Президента Олена Ковальська, радниця – уповноважена Президента з питань Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту Ольга Будник та постійна представниця Президента в АР Крим Таміла Ташева провели онлайн-зустріч із представниками іноземних закладів освіти, дипломатичних установ та громадських організацій щодо діяльності Глобальної коаліції українських студій.

За словами Олени Ковальської, частиною цього проєкту мають стати кримськотатарські студії, адже Крим є невід’ємною частиною України.

«Ми хочемо, щоб лідери українського студентства у світі мали підтримку Української держави. І тому ми створюємо цю коаліцію з метою координації та тісної взаємодії з державою. Це наше загальне бачення такої підтримки», – сказала вона.

Ольга Будник зазначила, що Глобальну коаліцію створюють за підтримки першої леді Олени Зеленської та за ініціативою Міністерства закордонних справ, Міністерства освіти і науки, Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту, Українського інституту та офісу Кримської платформи.

«Коли ми створили цю коаліцію, ми об’єднали всі зусилля тут, в Україні, щоб українознавство у світі стало якомога популярнішим. Важливо розуміти, що в межах цієї коаліції ми також хочемо надавати основні меседжі, які важливо поширювати по всьому світу», – зауважила радниця Президента.

Постійна представниця Президента в АР Крим акцентувала, що в межах саміту міжнародної Кримської платформи відбулася одна з панелей, під час якої Олена Зеленська закликала держави – учасниці Кримської платформи долучитися до цієї ініціативи.

«Зараз ми напрацьовуємо можливість створення проєктного офісу, щоб, зокрема, контактувати з учасниками Кримської платформи, які, сподіваємося, у різних форматах надаватимуть підтримку коаліції», – сказала Таміла Ташева.

Глобальна коаліція популяризуватиме знання про Україну, зокрема про кримських татар та інші корінні народи нашої держави, а також координуватиме відповідні ініціативи в межах державної політики.

Загалом передбачені три рівні участі в цьому проєкті. На базовому іноземні ЗВО зможуть відкривати та розширювати курси з вивчення української мови та культури, а також проводити публічні заходи з українознавства. Середній рівень передбачає спільне з українськими закладами вищої освіти проведення виставок і презентацій, а також співпрацю з фахівцями з україністики. На високому рівні є можливість відкрити окрему кафедру чи центр україністики, здійснити студійний візит до України, організувати конференцію, круглий стіл, конкурс проєктів чи літню школу.

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