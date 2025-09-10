Президент:

Україна пропонує скоординовано, продумано, спільно захищати повітряний простір – звернення Президента
10 вересня 2025 року - 20:36

останні новини

В Офісі Президента обговорили подальшу підтримку України з делегацією Великої Британії

13 вересня 2025 року - 14:55

Україна розраховує на приєднання Мексики, Перу та Еквадору до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

12 вересня 2025 року - 23:15

Володимир Зеленський зустрівся з радниками лідерів Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії

12 вересня 2025 року - 21:37

Посилення тиску на Росію, гарантії безпеки та вступ України до Євросоюзу: в Офісі Президента відбулася зустріч із французькою делегацією

12 вересня 2025 року - 21:03

Фотогалерея
Участь Президента у щорічній зустрічі «Ялтинська європейська стратегія»
12 вересня 2025 року - 17:16

В Офісі Президента обговорили подальшу підтримку України з делегацією Великої Британії

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Брусило зустрівся з головою Багатопартійної групи дружби з Україною, депутатом парламенту Великої Британії від Лейбористської партії Алексом Собелем. Зустріч відбулася в продовження контактів Президента України Володимира Зеленського та Премʼєр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

Сторони обговорили гуманітарну допомогу під час зими та багатопартійну підтримку України з боку парламенту Великої Британії.

Особливу увагу приділили інвестиційній співпраці, підтримці української економіки, відбудові, військово-технічному партнерству й захисту енергетичної та критичної інфраструктури перед початком зими.

Також говорили про напрацювання гарантій безпеки для України, роботу коаліції охочих і взаємодію України з Об’єднаними експедиційними силами (JEF).

Алекс Собель зазначив, що за результатами зустрічей в Україні скличуть парламентське засідання, щоб підтвердити пріоритети фінансової підтримки України з боку британського уряду. Ідеться про спільне виробництво зброї, захист енергетичної інфраструктури та гуманітарну підтримку прифронтових регіонів. Він також повідомив, що планує відвідати Харківщину.

