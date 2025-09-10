В Офісі Президента обговорили подальшу підтримку України з делегацією Великої Британії

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Брусило зустрівся з головою Багатопартійної групи дружби з Україною, депутатом парламенту Великої Британії від Лейбористської партії Алексом Собелем. Зустріч відбулася в продовження контактів Президента України Володимира Зеленського та Премʼєр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

Сторони обговорили гуманітарну допомогу під час зими та багатопартійну підтримку України з боку парламенту Великої Британії.

Особливу увагу приділили інвестиційній співпраці, підтримці української економіки, відбудові, військово-технічному партнерству й захисту енергетичної та критичної інфраструктури перед початком зими.

Також говорили про напрацювання гарантій безпеки для України, роботу коаліції охочих і взаємодію України з Об’єднаними експедиційними силами (JEF).

Алекс Собель зазначив, що за результатами зустрічей в Україні скличуть парламентське засідання, щоб підтвердити пріоритети фінансової підтримки України з боку британського уряду. Ідеться про спільне виробництво зброї, захист енергетичної інфраструктури та гуманітарну підтримку прифронтових регіонів. Він також повідомив, що планує відвідати Харківщину.