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В Офісі Президента обговорили реалізацію домовленостей за підсумками візиту Володимира Зеленського до ПАР

3 травня 2025 року - 17:28

В Офісі Президента обговорили реалізацію домовленостей за підсумками візиту Володимира Зеленського до ПАР

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Брусило провів онлайн-нараду щодо результатів візиту Президента України Володимира Зеленського до Південно-Африканської Республіки.

У нараді взяли участь спецпредставник України з питань Близького Сходу та Африки, заступники міністрів енергетики, цифрової трансформації, аграрної політики та продовольства, а також радник міністра аграрної політики та продовольства. 

Ішлося про конкретні кроки для реалізації домовленостей, яких досягли президенти України та ПАР. Особливу увагу приділили розвитку співпраці у сферах енергетики, цифрових технологій та агропромислового комплексу.

Під час наради визначили пріоритетні напрями двосторонньої співпраці, серед яких спільні проєкти в галузі розширення торгівлі сільськогосподарською продукцією, відновлюваної енергетики та розвитку цифрових технологій. 

Ігор Брусило наголосив: важливо поглиблювати відносини з Південно-Африканською Республікою як важливим партнером на Африканському континенті й учасником G20.

«Візит Президента України до ПАР відкрив нові можливості для розширення нашої присутності на Африканському континенті. Наше завдання – забезпечити ефективну реалізацію досягнутих домовленостей і сприяти розвитку економічної співпраці між нашими країнами», – додав заступник керівника Офісу Президента.

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