В Офісі Президента обговорили з керівниками провідних світових університетів та освітніх організацій просування Української формули миру

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся в онлайн-форматі з очільниками провідних світових університетів та освітніх асоціацій. Він розповів про запропоновану Президентом Володимиром Зеленським Формулу миру, шляхи її реалізації та підготовку до Глобального саміту миру.

Андрій Єрмак зазначив, що вже понад 100 країн і міжнародних організацій підтвердили свою участь у Саміті миру. Тож зараз РФ робить усе для того, щоб його зірвати.

«Вони не цураються нічого, вони телефонують лідерам, вони погрожують, вони шантажують. Тому сьогодні кожен голос дуже важливий. Адже в ці дні, буквально години, багато країн визначають, на якому рівні бути представленими. Для нас це буде великим кроком для продовження об'єднання міжнародної спільноти та визначення рамок майбутнього спільного міжнародного плану щодо припинення війни та подолання всіх криз, які ця війна створила», – сказав він.

У зустрічі також узяли участь: заступниця керівника Офісу Президента Олена Ковальська, радниця – уповноважена Президента з питань Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту Ольга Будник і ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров.

Співрозмовники обговорили посилення обміну науковцями та досвідом, зокрема для допомоги в протидії екологічним та енергетичним наслідкам війни, а також у процесі відновлення та відбудови України.

Олена Ковальська зазначила, що Росія щодня знищує об’єкти інфраструктури, зокрема зруйнувала 340 закладів освіти та суттєво пошкодила понад 3400 об’єктів.

