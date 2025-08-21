Президент:

Робимо й будемо робити все необхідне, щоб захистити нашу державу та людей – звернення Президента
21 серпня 2025 року - 20:06

21 серпня 2025 року - 20:06

Україна й країни Північної Європи та Балтії скоординували спільні кроки для досягнення реального миру

21 серпня 2025 року - 21:25

21 серпня 2025 року - 21:25

В Офісі Президента обговорили з представником Форін офісу Великої Британії гарантії безпеки для України

21 серпня 2025 року - 21:06

21 серпня 2025 року - 21:06

Президент відзначив рятувальників, які ліквідовували наслідки російських ударів у ніч на 21 серпня

21 серпня 2025 року - 20:45

21 серпня 2025 року - 20:45

Робимо й будемо робити все необхідне, щоб захистити нашу державу та людей – звернення Президента

21 серпня 2025 року - 20:04

Президент вручив відзнаку «Національна легенда України»
Президент вручив відзнаку «Національна легенда України»

20 серпня 2025 року - 21:50

В Офісі Президента обговорили з представником Форін офісу Великої Британії гарантії безпеки для України

21 серпня 2025 року - 21:06

21 серпня 2025 року - 21:06

В Офісі Президента обговорили з представником Форін офісу Великої Британії гарантії безпеки для України

У продовження контактів Президента України та Прем’єр-міністра Великої Британії відбулася зустріч заступника керівника Офісу Глави держави Ігоря Брусила й генерального директора з питань оборони та розвідки Форін офісу Великої Британії Джонатана Аллена.

Сторони обговорили напрацювання дієвих гарантій безпеки для України від Європи за участю США. Саме ця тема була ключовою під час зустрічей лідерів України, Сполучених Штатів та європейських партнерів у Вашингтоні в понеділок, 18 серпня.

Джонатан Аллен наголосив, що важливо продовжувати оборонну та фінансову підтримку України, посилювати тиск на Росію та її спільників, а також узгодити підхід щодо використання заморожених російських активів.

«Українська армія залишатиметься основою безпеки України, тому потрібно посилювати українську обороноздатність, розвивати технології виробництва українських БпЛА навіть після досягнення припинення вогню та створення ешелонованих зразків протиповітряної оборони», – зазначив заступник керівника Офісу Глави держави.

Україна та Велика Британія мають спільну позицію: Росія становить значну загрозу для архітектури безпеки всієї Європи, тож коаліція охочих може стати ефективним інструментом для забезпечення миру в Україні та на всьому Європейському континенті.

Ігор Брусило подякував Великій Британії за підтримку нашої держави та відзначив продуктивну співпрацю між Володимиром Зеленським і Кіром Стармером.

Україна та Велика Британія домовилися про продовження розвитку партнерства. Мова про проведення засідання Стратегічного діалогу на рівні лідерів. Окремо обговорили планування зустрічі лідерів країн Об’єднаних експедиційних сил (JEF).

