В Офісі Президента послам 30 держав презентували проект спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України

Заступник керівника Офісу Президента України Андрій Смирнов і посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич провели зустріч із послами 30 країн, під час якої було представлено проект створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Спеціальний трибунал повинен мати юрисдикцію розслідувати та притягати до відповідальності за скоєння злочину агресії проти України вищим політичним та військовим керівництвом Росії.

На зустрічі з послами Андрій Смирнов, який, згідно з указом Президента, є координатором робочої групи з опрацювання створення спеціального міжнародного трибуналу, наголосив, що Росія та її керівництво несуть відповідальність за розпочату у 2014 році війну в Україні.

«Російські солдати та їхні командири, які скоїли воєнні злочини, будуть притягнуті до відповідальності. Злочин агресії часто називають «матір'ю всіх злочинів» – найвищим міжнародним злочином. Ми говоримо конкретно про Президента та інших топ-чиновників РФ, зокрема членів Ради національної безпеки, які санкціонували військову агресію проти України», – заявив заступник керівника Офісу Глави держави.

За останні шість місяців українські правоохоронці та міжнародні партнери зареєстрували та розслідують десятки тисяч кримінальних справ, пов'язаних із війною Росії проти України. Серед них – сотні кримінальних проваджень у країнах-партнерах, але жодного – за злочин агресії, основний злочин, з якого випливає скоєння інших воєнних злочинів та злочинів проти людяності.

Однак, як зазначив Андрій Смирнов, Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі, який розслідує злочини російських військових в Україні, може притягати до відповідальності за геноцид, злочини проти людяності та воєнні злочини. Але доволі складно встановити юридичний зв'язок між конкретними злочинами та вказівками російської влади, тому важливо довести пряму провину Президента РФ та інших політичних лідерів.

«З першого дня вторгнення – 24 лютого – ми перебуваємо в пошуках відповіді на запитання, як притягнути до відповідальності тих, хто розв'язав агресію проти України. Ми зважили всі наявні механізми, включно з резолюціями ООН, провели консультації з найвідомішими юристами-міжнародниками з усього світу і дійшли висновку, що для притягнення до відповідальності за злочин агресії проти України має бути створено спеціальний міжнародний трибунал, мандат якого буде обмежений виключно розслідуванням злочину агресії проти України», – розповів заступник керівника Офісу Президента.

За його словами, керівництво Росії потрібно притягати до відповідальності за злочин агресії, щоб запобігти у майбутньому війнам, розв'язаним за бажанням тих чи інших диктаторів. Тож це – стратегічна необхідність.

«Будь-яке зло має бути покаране, і міжнародне право, крім іншого, має превентивну функцію – запобігання неприйнятній поведінці і діям», – наголосив Андрій Смирнов.

Він закликав міжнародних партнерів підтримати Україну у створенні спеціального міжнародного трибуналу.

«Ми хочемо створити його з усіма тими країнами, які готові дати правову оцінку варварській і жорстокій воєнній політиці російського Президента і його режиму. Ми дуже сподіваємося, що, поки Україна день і ніч бореться за своє право на існування, міжнародне право теж працюватиме», – зазначив посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич.

Президент України Володимир Зеленський минулого тижня підписав указ № 661/2022, яким створив робочу групу з опрацювання створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України. Керівником робочої групи є очільник Офісу Президента Андрій Єрмак, а координатором – його заступник Андрій Смирнов.