В Офісі Президента розглядають можливість розширення освітніх пільг для дітей медиків, які загинули внаслідок COVID-19

Президент України Володимир Зеленський дав доручення гарантувати можливість дітям медичних працівників, які загинули внаслідок ускладнень від коронавірусної хвороби, здобути вищу освіту за державний кошт.

Зокрема, за дорученням Глави держави вже готується законопроект, згідно з яким такі діти отримають розширені права пільгового вступу до закладів вищої освіти.

Передбачається, що діти медиків, у яких загинули один або обоє батьків, користуватимуться пільговими правилами вступу нарівні з абітурієнтами, один з батьків яких поліг у зоні проведення АТО/ООС або помер внаслідок хвороби чи каліцтва, отриманих під час бойових дій на Донбасі. Такі абітурієнти матимуть декілька механізмів для отримання вищої освіти державним коштом.

З поширенням в Україні коронавірусної хвороби діти медичних працівників стали вразливішими. В умовах пандемії українські лікарі майже щодня стикаються з ризиками для свого здоров’я або навіть ідуть з життя. Їхні діти втрачають одного з батьків або залишаються круглими сиротами.

Нещодавно суспільство сколихнула історія 13-річного Антона Степченка з Таращі, що на Київщині. Його батько Валентин працював лікарем-анестезіологом у таращанській лікарні, а мати Галина була медсестрою в одній з амбулаторій міста. Вони захворіли на COVID-19 та померли від ускладнень майже одночасно в середині жовтня. Їхній син також захворів на коронавірус і перебував у лікарні.

Хлопчик залишився сиротою, і його взяла під опіку рідна тітка Галина.

З метою пришвидшення виплати матеріальної допомоги Антону ситуацію взяв під особистий контроль керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

«Медики сьогодні перебувають на передовій боротьби з поширенням коронавірусу в нашій країні. Як і наші військові на фронті, лікарі в прямому сенсі слова рятують життя громадян, інколи навіть ціною власного життя. І в них залишаються діти, які також потребують підтримки. Тому Українська держава стоятиме на захисті інтересів дітей медиків, які загинули внаслідок коронавірусної хвороби», – заявив Андрій Єрмак.

Вже 30 жовтня на рахунки для Антона надійшли страхові виплати відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб». Наразі переказано допомогу в розмірі 2 млн 364 тис. грн. Також найближчим часом надійде 439 тис. грн одноразової страхової виплати згідно із Законом «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Крім того, з 2 листопада Антону Степченку призначено щомісячну страхову виплату в розмірі 16 тис. грн. Антон як дитина-сирота має право на низку пільг, зокрема на щорічне безоплатне оздоровлення, забезпечення шкільною та спортивною формами, обідами на період навчання, безкоштовне відвідування кінотеатрів, музеїв, спортивних комплексів, на проїзд у міському громадському транспорті, вступ до закладів вищої освіти різних рівнів акредитації на пільгових умовах тощо.

Українська держава систематично дбає про посилення захисту дітей-сиріт. Зокрема, нещодавно ухвалено закон, згідно з яким соціальна допомога для таких дітей збільшується з двох до двох з половиною прожиткових мінімумів доходів громадян.