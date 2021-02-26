В Офісі Президента України пропонують створити механізм для аналізу рішень судів щодо ветеранів війни та громадських діячів

Як відповідь на запит суспільства на справедливість у судах в Офісі Президента ініційовано розробку механізму щодо аналізу актуальних та резонансних кримінальних справ і вироків за період з 2014 року проти ветеранів та громадських діячів, які боролися з російською агресією, її гібридними проявами та могли стати жертвами свавілля чиновників, правоохоронців і несправедливих рішень суддів.

В Офісі Глави держави не виключають, що сотні ветеранів та активістів не змогли належним чином захиститися від тиску, зазнали несправедливого застосування законів мирного часу до оцінки подій, які відбулися в умовах збройної агресії Росії. Потрібно законним чином забезпечити перевірку юридичної чистоти всіх рішень, які тоді ухвалювалися, усіх обставин відповідних справ і того, чому люди зазнали несправедливого переслідування або не отримали належного захисту від держави.

Також пропонується ініціювати дослідження кримінальних проваджень, які розпочаті з 2014 року за фактами нападів на громадських діячів та досі не завершені встановленням усіх винних. Насильство щодо будь-якої людини не може залишатися безкарним.

Уже відбулася перша нарада на майданчику Офісу Глави держави під головуванням керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, у якій взяли участь представники правоохоронних органів та депутатського корпусу, Міністерства у справах ветеранів і уповноважена Верховної Ради з прав людини.

Було обговорено виклики, що постали перед державою через наявність таких вироків проти ветеранів, які суспільство не вважає справедливими, та незавершених кримінальних розслідувань за фактами нападів на громадських діячів.

Відповідний механізм буде реалізовано для повернення справедливості ветеранам та активістам. Якщо починаючи з 2014 року були зроблені негідні речі щодо ветеранів і громадських діячів, якщо розпочиналися безпідставні кримінальні справи проти цих громадян, але блокувалося розслідування кримінальних проваджень за фактами нападів на них, то це має отримати належну відповідь від держави.