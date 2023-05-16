В Офісі Президента України відбулася презентація проектів для розбудови молодіжної політики

В Офісі Президента України відбулася презентація проектів, спрямованих на покращення основних сфер молодіжної політики. Свої напрацювання представили п’ять команд із різних регіонів країни. Їх було відібрано за результатами відкритого конкурсу торік у грудні за сприяння Ради з молодіжних питань при Президентові України.

Це стало можливим завдяки грантовому конкурсу Національного демократичного інституту та сприянню Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

«Найперше хочу подякувати кожному з учасників програми за бажання розвивати нашу країну й розбудовувати молодіжний сектор. Серед 108 заявок із неймовірними та амбітними пропозиціями було відібрано й реалізовано 5 проектів, що спрямовані передусім на залучення молоді до процесу відбудови на місцях», – зазначив заступник керівника Офісу Президента, співголова Ради з молодіжних питань Олексій Дніпров.

Заступниця міністра молоді та спорту України Марина Попатенко, яка входить до Ради з молодіжних питань, висловила сподівання, що грантова програма підтримки молодіжних проектів буде продовжена, допоки в країні повноцінно не запрацює Український молодіжний фонд (УМФ).

«Створення такої інституції було передбачене Законом України «Про основні засади молодіжної політики». І саме УМФ перебере на себе функцію надання державної грантової підтримки молодіжним проектам. При цьому брати участь у конкурсах зможуть не лише громадські організації, а й просто молоді люди, ініціативні групи, органи студентського самоврядування та молодіжні ради», – зазначила вона.

Під час зустрічі було заслухано інформацію про проекти таких організацій: ГО «Між іншим» – проект щодо вивчення контексту волонтерського середовища в Івано-Франківській міській територіальній громаді; ГО «Українська монолітність» – проект щодо підготовки стратегії сприяння розвитку молоді міста Чернігова; ГО «Молодіжна рада Маріуполя» – проект щодо фокусу групового дослідження та розробки рекомендацій стосовно підвищення рівня залучення молоді з-поміж внутрішньо переміщених осіб до ухвалення рішень на місцях; ГО «Центр розвитку культури, молоді та спорту» – проект щодо створення умов для залучення молоді Роганської громади (Харківська область) до розвитку молодіжної сфери на території деокупованих і прифронтових громад; ГО «Сприяння розвитку села» – проект щодо інтеграції молоді з-поміж внутрішньо переміщених осіб до процесу ухвалення рішень у Рівненській області.

Дані проведених досліджень буде узагальнено, на їх основі розроблятимуться рекомендації для подальшого опрацювання відповідними центральними органами виконавчої влади, обласними військовими адміністраціями, територіальними громадами та врахування в роботі із залучення молоді до процесу підготовки та ухвалення рішень.

