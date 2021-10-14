В Офісі Президента України відбулася зустріч з представниками Ради з питань конкуренції Румунії та проекту Євросоюзу SESAR

В Офісі Президента України за участю керівництва Антимонопольного комітету України відбулася зустріч з представниками Ради з питань конкуренції Румунії та проекту ЄС «Підтримка Антимонопольного комітету України у впровадженні правил державної допомоги» (SESAR).

Заступник керівника Офісу Глави держави Юлія Свириденко подякувала європейським колегам за підтримку України та, зокрема, Антимонопольного комітету в процесі впровадження порівняно нового для нашої країни механізму державної допомоги.

Також вона відзначила, що інструмент держдопомоги є одним з ключових елементів у процесі євроінтеграції, та засвідчила позицію України й особисто Президента щодо обов’язкового та вчасного узгодження законодавства у цій сфері з європейськими стандартами.

Юлія Свириденко підтвердила готовність до співпраці та допомоги усім сторонам цих процесів у межах компетенції Офісу Президента та наголосила, що розумний підхід до витрачання державних коштів – це збалансованість інтересів держави та платників податків, а також запорука успішного розвитку економіки України.

Європейські партнери акцентували увагу на необхідності комплексної співпраці усіх гілок влади для прискорення імплементації відповідного законодавства та засвідчили готовність всебічно сприяти цьому процесу в Україні.

Принагідно сторони обмінялися думками щодо проходження опалювального сезону в Україні та Румунії в умовах стрімкого зростання вартості газу.

Зокрема, Юлія Свириденко зазначила, що наша держава шукає спосіб пом’якшити вплив цього чинника на вразливі категорії населення та важливі об’єкти соціальної інфраструктури.