В Офісі Президента України відбувся брифінг для голів дипломатичних місій країн ЄС щодо пріоритетів санкційної політики

В Офісі Президента України за участю першого віце-прем'єр-міністра – міністра економіки Юлії Свириденко й радників керівника Офісу Глави держави Владислава Власюка та Дарії Зарівної відбувся черговий брифінг для голів дипломатичних місій країн Європейського Союзу та Представництва ЄС в Україні, присвячений пріоритетним питанням санкційної політики щодо Росії.

Основну увагу під час заходу було зосереджено на необхідності подальшого посилення санкційного тиску на країну-агресора, зокрема в контексті підготовки 11-го санкційного пакету ЄС, а також на важливості реалізації раніше запроваджених обмежень. Крім того, організатори заходу поінформували учасників про результати роботи Міжнародної санкційної групи Єрмака-Макфола та української Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації державної санкційної політики.

«Україна вже має практичні напрацювання щодо механізму використання конфіскованих російських активів для відновлення нашої економіки. Закликаємо держави ЄС прискорити доопрацювання нормативно-правової бази та практичних інструментів для використання конфіскованих російських активів за кордоном, необхідних для потреб відбудови України», – зазначила Юлія Свириденко.

Перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки додала, що санкційний режим має посилюватися, поки триває війна.

У своїй презентації радник керівника Офісу Глави держави Владислав Власюк акцентував на таких санкційних пріоритетах: розширення санкційного тиску на російські банки та «Росатом», посилення санкцій проти пропагандистів і представників шоу-бізнесу РФ, подальші обмеження щодо російського ВПК та високотехнологічних галузей, які мають безпосередній стосунок до виробництва озброєння. Владислав Власюк навів приклади обходу санкцій і закликав до якнайшвидшого усунення наявних прогалин.

«Наступного тижня Міжнародна санкційна група Єрмака-Макфола презентує План дій 2.0 щодо посилення санкцій проти Росії. Перший документ став основою для запровадження багатьох санкційних обмежень, тож сподіваємося, що План 2.0 буде справжньою дорожньою картою для запровадження подальших санкцій», – зазначив він.

Радниця керівника Офісу Президента Дарія Зарівна окремо зупинилася на пріоритетності накладення санкцій на пропагандистів.

«Ця війна – також інформаційна. Пропагандисти – одна із запорук існування путінського режиму. Саме вони щодня впливають на мільйони росіян через ЗМІ, стимулюючи ненависть до України та прагнення продовжувати війну. Прокремлівські журналісти, артисти, радикальні громадські об’єднання – важливі об’єкти для санкційного тиску. Накладення обмежень на їхні закордонні активи, на можливості подорожувати світом неодмінно посилять ефект у боротьбі з агресором. Окремої уваги в контексті запровадження персональних санкцій заслуговують і російські чиновники, які безпосередньо залучені до процесу нелегальної депортації українських дітей. Саме в цьому пріоритетному напрямі найближчим часом активізує роботу спеціальна група з питань захисту та безпеки дітей, яка вже розробляє відповідний план дій», – розповіла Дарія Зарівна.

За результатами брифінгу українська сторона подякувала учасникам заходу за підтримку, яку Україна відчуває з боку урядів і громадян країн ЄС, а також закликала європейських партнерів до подальшої згуртованості й рішучості у спільній протидії російському агресору задля пришвидшення перемоги.

На завершення заходу за сприяння Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України відбулася демонстрація спеціальної експозиції, де представники дипломатичних місій країн Європейського Союзу змогли ознайомитися з рештками знищеної російської військової техніки, які містять елементи електроніки та побутової техніки західного виробництва.