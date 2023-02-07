В Офісі Президента України відбувся брифінг для послів «Групи семи» з питань посилення санкцій проти Росії

Перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко та радник керівника Офісу Президента Владислав Власюк провели зустріч із послами «Групи семи» (G7) з питань посилення санкцій проти РФ.

Юлія Свириденко ознайомила послів G7 із заходами, яких вживає наша держава з метою забезпечення ефективної та скоординованої санкційної політики. Зокрема, було відзначено, що з часу започаткування у вересні 2022 року роботи Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації державної санкційної політики Україна запровадила санкції щодо понад 3300 фізичних та 1550 юридичних осіб, причетних до діяльності, спрямованої проти суверенітету й територіальної цілісності держави. Послів також було поінформовано про подальші плани української сторони щодо імплементації впроваджених санкцій.

Перший віце-прем'єр-міністр наголосила, що посилення міжнародного санкційного тиску на РФ залишається важливим інструментом протидії агресії Росії проти України. У цьому контексті вона відзначила необхідність більшої синхронізації санкційних режимів щодо РФ з боку ЄС та країн G7. Також було наголошено на необхідності запровадження максимально жорстких секторальних санкцій стосовно Росії з метою обмеження здатності Кремля продовжувати агресивну війну проти України.

Радник керівника Офісу Президента України Владислав Власюк відзначив інтерес української сторони до посилення координації та взаємодії з країнами «Групи семи» на санкційному треку.

Він презентував послам G7 останні напрацювання Міжнародної робочої групи щодо санкцій проти Росії, яку очолюють керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі, Посол Майкл Макфол, зокрема щодо оцінки впливу запроваджених санкцій проти РФ та пріоритетних напрямів для подальшого посилення санкційного тиску на агресора.

Владислав Власюк відзначив важливість запровадження санкційних обмежень проти ядерної промисловості РФ з огляду на роль компанії «Росатом» у незаконному захопленні Запорізької АЕС. Окрему увагу було приділено необхідності посилення санкційного тиску щодо російських пропагандистів і діячів культури, які активно підтримують незаконну війну проти України.

Радник керівника Офісу Президента висловив очікування, що наступний пакет санкцій, який готують партнери до річниці початку повномасштабного вторгнення РФ, буде максимально потужним і амбітним.