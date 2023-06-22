В Офісі Президента України відбувся брифінг для послів «Групи семи» та низки країн щодо подальших кроків з імплементації Формули миру

За дорученням Президента України керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак провів зустріч із послами країн «Групи семи» (G7), Європейського Союзу, а також Бразилії, Данії, Індії, Китаю, Південно-Африканської Республіки й Туреччини.

Метою зустрічі було обговорення подальших кроків у контексті реалізації ініціатив України щодо відновлення сталого та справедливого миру на основі поваги до Статуту ООН і міжнародного права.

Андрій Єрмак поінформував дипломатів про підсумки взаємодії нашої держави з широким колом іноземних партнерів щодо імплементації Формули миру Президента Володимира Зеленського. Було відзначено важливу роль саміту G7 у Хіросімі (19–21 травня 2023 року), на полях якого відбулася низка зустрічей Глави Української держави з лідерами країн та регіональних організацій, що представляють інтереси Глобального Півдня.

Керівник Офісу Президента наголосив, що на сьогодні Українська формула миру є єдиним мирним планом, який має підтримку Організації Об’єднаних Націй.

«Кожен пункт Формули миру спирається на норми Статуту ООН і міжнародного права», – зазначив Андрій Єрмак.

Він також наголосив, що саме український план досягнення миру має бути взятий за основу, оскільки війна триває на нашій території.

Керівник Офісу Президента зауважив, що Українська формула миру має універсальний характер і може бути застосована не лише для припинення загарбницької війни Росії проти України, а й для подолання наявних чи запобігання новим кризам у світі.

«Основна мета для України – припинити війну, відновити суверенітет і територіальну цілісність. Президент Володимир Зеленський хотів би зробити це в абсолютно новий, прозорий спосіб із залученням якнайширшого кола відповідальних країн світу», – акцентував Андрій Єрмак.

У цьому контексті він відзначив відкритість України до продовження діалогу з партнерами.

Під час зустрічі відбувся обмін думками щодо подальших практичних кроків з реалізації Української формули миру та шляхів консолідації міжнародної підтримки для зусиль України з відновлення миру.