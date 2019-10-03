В Офісі Президента України відкрилася виставка «Ікони на ящиках з-під набоїв». На ній представлено не тільки образи, написані на ящиках з-під зброї, привезених із зони проведення ООС, а й фотографії, що репрезентують діяльність Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова.

У відкритті виставки взяли участь заступник керівника Офісу Президента України Анна Коваленко та прес-секретар Глави держави Юлія Мендель.

Анна Коваленко відзначила важливість підтримки Першого медичного шпиталю, який рятує життя українських військових у Донецькій та Луганській областях.

«За роки війни добровольці надали кваліфіковану медичну допомогу десяткам тисяч військовослужбовців. Коли цивільні медики з власної ініціативи працюють у зоні ООС, координують свої дії з Міністерством оборони та Генеральним штабом ЗСУ, це – історія про взаємодію та цінність людського життя. Це – про хист до самоорганізації та бажання допомогти у надзвичайних ситуаціях. Відданість учасників цього проекту вражає й заслуговує на неабияку повагу», – сказала вона.

«Ікони на ящиках з-під набоїв» – мистецький проект київських художників Софії Атлантової та Олександра Клименка, що має на меті підтримати діяльність Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова.

Олександр Клименко зазначив, що проект було презентовано у 2015 році на території Софії Київської. Відтоді ікони, написані на ящиках з-під набоїв із зони бойових дій, експонувалася у 40 містах світу на понад 60 локаціях, зокрема у Вашингтоні, Берліні, Варшаві, Відні та на Сицилії, а також на XXV Економічному форумі у Криниці та 8-му Київському безпековому форумі.

«Тепер проект приїхав до Офісу Президента, і для нас велика честь, що запросили сюди», – сказав художник.

Він пояснив, що головною ідеєю проекту є перетворення смерті, символом якої є ящик з-під зброї, на життя, яке символізує ікона.

«Це спроба показати миролюбність українців, які навіть в умовах війни намагаються перетворити зброю на щось інше», – наголосив один із авторів.

За словами Олександра Клименка, у цьому випадку ікона виступає не релігійним, а історичним та культурологічним феноменом. Таким чином у проекті поєднуються начебто несумісні речі: атрибути сучасної війни та давня мистецька мова, що сягає своїми витоками часів Київської Русі.

«Ікона стає зрозумілою як мистецький артефакт, який об’єднує українців з різними країнами, з різними континентами», – наголосив Олександр Клименко.

Співтворцями виставки виступили волонтери та військові, які привозили з фронту ящики з-під зброї.

«Це також є арт-терапією для тих людей, які воюють», – зазначив художник.