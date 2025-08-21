В Офісі Президента відбудеться реформування, завдяки якому зросте відсоток військових і ветеранів серед працівників у всіх департаментах

Президент України Володимир Зеленський підтримав пропозицію реформувати Офіс Президента для того, щоб суттєву кількість його працівників становили військові з підтвердженим бойовим досвідом і ветерани бойових дій. Відповідну пропозицію вніс керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Ідеться про працівників усіх рівнів у кожному з департаментів. За словами Андрія Єрмака, мова не лише про справедливе ставлення до українських воїнів, а й про їхнє вміння приносити важливі результати.

Як приклад він навів роботу свого заступника полковника Павла Паліси, який раніше був командиром 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», а зараз виконує завдання в Офісі Президента, демонструючи таку ж швидкість, чесність і принциповість.

Андрій Єрмак зазначив, що в майбутньому така культура має поширитися на всю державну службу, а також закликав представників бізнесу, ІТ та культури підтримати цю ініціативу.