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В Офісі Президента відбулася зустріч із членом парламенту Великої Британії від Консервативної партії

24 жовтня 2024 року - 21:24

В Офісі Президента відбулася зустріч із членом парламенту Великої Британії від Консервативної партії

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква зустрівся з членом парламенту Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії від Консервативної партії, тіньовим держсекретарем у закордонних справах Ендрю Мітчеллом, який перебуває з візитом в Україні.

Ігор Жовква відзначив стратегічний характер двосторонніх відносин між країнами та оборонну підтримку України з боку Великої Британії.

«Ви були першою європейською країною, яка надала Україні летальну зброю, причому ще до початку повномасштабної агресії. Ви першими передали нам далекобійну зброю. Ми завжди це пам’ятатимемо», – зазначив заступник керівника Офісу Глави держави.

Під час зустрічі обговорили ключові напрями подальшої допомоги з боку союзників у сфері безпеки й оборони, враховуючи основні елементи Плану перемоги. Пріоритет – далекобійна зброя та дозвіл на її застосування по військових цілях РФ.

Ігор Жовква також розповів про підготовку до другого Саміту миру.

Ендрю Мітчелл наголосив на єдності політичних сил у парламенті Великої Британії щодо підтримки України й на налаштованості Консервативної партії на подальшу допомогу.

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