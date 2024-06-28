В Офісі Президента відбулася зустріч із делегацією Бюро національної безпеки Польщі

Заступник керівника Офісу Президента Микола Точицький зустрівся з делегацією Бюро національної безпеки Польщі на чолі із заступником голови Бюро, генерал-лейтенантом Даріушем Луковським.

Польська делегація перебуває з візитом на запрошення РНБО України для обговорення актуальної ситуації на фронті, розвитку двостороннього військово-політичного співробітництва та подальшої підтримки нашої країни з боку Польщі.

Заступник керівника Офісу Президента подякував Польщі за всебічну допомогу Україні у протидії російській агресії.

Сторони обговорили ситуацію на полі бою, безпековий стан у регіоні, результати Глобального саміту миру та подальшу співпрацю в оборонній сфері.

Окрему увагу Микола Точицький та Даріуш Луковський приділили питанням співпраці двох країн на шляху України до членства в НАТО.