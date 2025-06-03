Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Чітка налаштованість Росії на війну – і вони цю свою налаштованість доводять і ударами, і заявами – усе це аргументи, щоб були нові санкції проти Росії – звернення Президента
Чітка налаштованість Росії на війну – і вони цю свою налаштованість доводять і ударами, і заявами – усе це аргументи, щоб були нові санкції проти Росії – звернення Президента

3 червня 2025 року - 21:16

Переглянути всі відео
ностанні новини

В Офісі Президента відбулася зустріч із делегацією ЄС

4 червня 2025 року - 08:56

Президент зустрівся з гендиректором МАГАТЕ

3 червня 2025 року - 21:47

Чітка налаштованість Росії на війну – і вони цю свою налаштованість доводять і ударами, і заявами – усе це аргументи, щоб були нові санкції проти Росії – звернення Президента

3 червня 2025 року - 21:14

Володимир та Олена Зеленські вручили дітям перші відзнаки «Майбутнє України»

3 червня 2025 року - 19:58

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Президент і перша леді вручили дітям нову відзнаку «Майбутнє України»
Президент і перша леді вручили дітям нову відзнаку «Майбутнє України»

3 червня 2025 року - 19:55

Перейти до всіх галерей

В Офісі Президента відбулася зустріч із делегацією ЄС

4 червня 2025 року - 08:56

В Офісі Президента відбулася зустріч із делегацією ЄС

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із делегацією Європейського Союзу, яку очолила керуюча директорка з питань миру, безпеки та оборони Європейської служби зовнішніх дій (EEAS) Бенедікта фон Зехерр-Тосс.

Основна увага під час зустрічі – актуальним військовим потребам України, зокрема системам протиповітряної оборони та ракетам до них, артилерійським установкам, боєприпасам, і подальшій оборонній співпраці з Європейським Союзом.

Ігор Жовква подякував ЄС за зусилля щодо направлення Україні 2 мільйонів артилерійських снарядів до кінця цього року.

Крім того, обговорили співпрацю України та Європейського Союзу в межах ініціативи ReArm Europe та інструменту SAFE. Заступник керівника Офісу Президента наголосив на тому, що важливо збільшити інвестиції в український ОПК. За його словами, українські підприємства мають значний потенціал для виробництва, але потребують стабільної фінансової підтримки.

Бенедікта фон Зехерр-Тосс зазначила, що ЄС зацікавлений у зростанні виробництва оборонної продукції в державах, що є його членами. Вона також запевнила, що Євросоюз прагне поглиблення інтеграції України у європейську систему безпеки та оборони.

Окремо Ігор Жовква поінформував про другий раунд переговорів у Стамбулі. Він наголосив, що Росія не зацікавлена у встановленні миру й відповіддю на це мають стати рішучі санкції з боку ЄС, США та партнерів. Європейський Союз підтвердив, що активно працює в цьому напрямі та готовий до наступних кроків.

Серед інших важливих тем – боротьба з російською пропагандою. Україна та ЄС домовилися посилити координацію зусиль для протидії.

Версія для друку