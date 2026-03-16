В Офісі Президента відбулася зустріч із державним міністром у справах Європи та оборони Ірландії

Перший заступник керівника Офісу Президента України Сергій Кислиця і заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провели зустріч із державним міністром у справах Європи та оборони Ірландії Томасом Бірном, який перебуває з візитом у Києві.

Сергій Кислиця подякував Ірландії за послідовну та принципову підтримку України на двосторонньому рівні, а також у межах Європейського Союзу.

Під час зустрічі обговорили розвиток двосторонньої співпраці у продовження домовленостей, яких Україна та Ірландія досягли під час першого офіційного візиту Глави Української держави до цієї країни в грудні минулого року.

Окрему увагу приділили партнерству в межах просування України на шляху до членства у Європейському Союзі та пріоритетам головування Ірландії в Раді Європейського Союзу у другій половині 2026 року. Ірландія підтримує членство України у Євросоюзі як один із ключових елементів комплексної архітектури гарантій безпеки для України та всієї Європи.

Також ішлося про перебіг переговорів для досягнення достойного миру та посилення санкційного тиску на Росію. Сторони обмінялися думками щодо перспектив проведення наступної зустрічі в тристоронньому форматі.