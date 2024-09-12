В Офісі Президента відбулася зустріч із комісаром ЄС з питань внутрішніх справ

За дорученням Президента України та керівника Офісу Глави держави заступник очільника Офісу Президента Ігор Жовква провів зустріч із комісаром ЄС з питань внутрішніх справ Ільвою Йоханссон, яка перебувала в Україні з робочим візитом.

Під час зустрічі обговорили низку питань щодо співпраці між Україною та ЄС.

Ігор Жовква подякував комісару ЄС за безпрецедентну допомогу нашій державі та вимушеним переселенцям на території держав-членів, а також за її особистий вагомий внесок у поглиблення співпраці між Україною та Європейським Союзом.

Заступник керівника Офісу Президента вручив Ільві Йоханссон від імені Глави Української держави орден «За заслуги» ІІ ступеня.