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В Офісі Президента відбулася зустріч із комісаром ЄС з питань внутрішніх справ

12 вересня 2024 року - 22:10

В Офісі Президента відбулася зустріч із комісаром ЄС з питань внутрішніх справ

За дорученням Президента України та керівника Офісу Глави держави заступник очільника Офісу Президента Ігор Жовква провів зустріч із комісаром ЄС з питань внутрішніх справ Ільвою Йоханссон, яка перебувала в Україні з робочим візитом.

Під час зустрічі обговорили низку питань щодо співпраці між Україною та ЄС.

Ігор Жовква подякував комісару ЄС за безпрецедентну допомогу нашій державі та вимушеним переселенцям на території держав-членів, а також за її особистий вагомий внесок у поглиблення співпраці між Україною та Європейським Союзом. 

Заступник керівника Офісу Президента вручив Ільві Йоханссон від імені Глави Української держави орден «За заслуги» ІІ ступеня.

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