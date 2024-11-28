В Офісі Президента відбулася зустріч із представниками громадянського суспільства для обговорення спільних кроків заради повернення у межах ініціативи Bring Kids Back UA депортованих і переміщених Росією дітей

Радниця керівника Офісу Президента та операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна, заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук та радниця – уповноважена Президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук провели зустріч із представниками громадянського суспільства. У ній узяли участь представники організацій, які займаються пошуком депортованих і примусово переміщених дітей, документують злочини проти дітей та допомагають із реінтеграцією тих, кого вдалося повернути додому.

«У нас спільна мета – зробити роботу над пошуком, поверненням та реінтеграцією дітей ефективнішою. Важливо також документувати випадки депортації та примусового переміщення задля наближення справедливості. Тому ми активно залучаємо до Bring Kids Back UA громадськість України. Досвід національних організацій є унікальним. Ми також працюємо з організаціями за кордоном, особлива увага – до країн Глобального Півдня», – наголосила Дарія Зарівна.

Радниця керівника Офісу Президента зауважила, що Катар і Ватикан виступають медіаторами в переговорному процесі щодо повернення дітей. За результатами Міністерської конференції в Монреалі до зусиль цих країн планує долучитися також Південна Африка. Крім того, Хорватія, Естонія, Аргентина, Канада та Україна співпрацюватимуть з метою пошуку детальної інформації про депортованих і переміщених українців у Росії та на окупованих нею територіях.

Ірина Верещук зауважила, що Міністерство юстиції оновлює дані в окремому реєстрі, де міститься інформація про депортованих і примусово переміщених дітей. Важливим результатом цієї роботи буде також унормування процедури надання інформації для реєстру та доступу до нього.

«Важливо, щоб у нас була одна база про депортованих дітей, історію їх переміщення та їхню кількість. Росія не надає інформації, і тому ми повинні максимально об’єднати зусилля задля тиску на неї. Ми розуміємо, що у правозахисників також є інформація, діти та їхні рідні можуть звертатися до організацій безпосередньо, тому нам потрібно постійно здійснювати обмін даними, координувати зусилля для пошуку та повернення дітей», – сказала вона.

Дар’я Герасимчук зазначила, що триває робота з просування інформаційної кампанії «Викрадені голоси» за кордоном та залучення країн до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Вона також закликала громадські організації долучатися до поширення історій дітей та інформації про способи їх порятунку: «Я хочу, щоб голоси українських дітей звучали. Звучали гучно й по всьому світу. Адже нині їхні голоси викрадає російська влада. І лише в наших силах, силах дорослих, повернути можливість дітям звучати та розповідати правду».

«Діти, які пережили депортацію чи примусове переміщення, потребують професійної допомоги та підтримки з перших днів після повернення, адже тривалий час перебували у стресових обставинах та без відчуття безпеки. Саме тому важливо поряд із соціальною підтримкою надавати психологічний супровід як дітям, так і родинам, у які вони повертаються», – зауважила співзасновниця фонду «Голоси дітей» Олена Розвадовська.

Представники громадського сектору під час зустрічі поділилися зворотним зв’язком щодо взаємодії з ініціативою Президента України Bring Kids Back UA та надали пропозиції стосовно проведення спільних інформаційних кампаній, а також активного залучення експертів до реалізації проєктів, спрямованих на реінтеграцію та відновлення справедливості для дітей.